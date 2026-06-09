Bitcoin нархининг кўтарилиши ҳали буқа бозорининг қайтишини англатмайди

·0·Иқтисодиёт
Bitcoin нархининг кўтарилиши ҳали буқа бозорининг қайтишини англатмайди

Bitcoin нархи сўнгги кунларда бироз кўтарилган бўлса-да, таҳлилчилар буни ҳали тўлиқ "буқа" бозорининг тикланиши деб ҳисобламаяптилар. Бозор иштирокчилари криптовалютанинг ҳақиқий ўсиш тенденциясига кириши учун муҳим қаршилик даражаларини енгиб ўтишини кутишмоқда. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.

Экспертларнинг фикрига кўра, Bitcoin учун 68,000 доллардан 80,000 долларгача бўлган диапазон ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Агар актив ушбу кўрсаткичлардан юқори даражада мустаҳкамланиб олса, бу инвесторлар ишончининг қайтганидан далолат беради. Ҳозирча эса жорий ўсиш шунчаки техник коррекция бўлиши мумкин.

Бозордаги умумий кайфиятга Fed томонидан олиб борилаётган пул-кредит сиёсати ва глобал иқтисодий кўрсаткичлар ҳам таъсир кўрсатмоқда. Инфляция даражаси ва фоиз ставкалари бўйича кутилмалар крипто активлар жозибадорлигини белгилаб берувчи асосий омиллар бўлиб қолмоқда.

Шунингдек, Ethereum ва Solana каби бошқа йирик криптовалюталар ҳам Bitcoin ортидан ҳаракатланмоқда. Бироқ, институционал инвесторлар эҳтиёткорликни сақлаб қолишган ва бозорнинг кейинги йўналишини аниқлаш учун аниқроқ сигналларни кутишмоқда.

Хулоса қилиб айтганда, Bitcoin нархининг 80,000 долларлик маррани забт этиши янги тарихий рекордлар сари йўл очиши мумкин. Унгача бўлган ҳар қандай сакрашлар вақтинчалик характерга эга бўлиши ва бозорнинг беқарорлигини сақлаб қолиши эҳтимолдан холи эмас.

BitcoinКриптовалютаБлокчейнИнвестицияБиржа
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

СБИ Шинсеи банк омонатлари учун криптовалюта мукофотларини жорий этадиСБИ Шинсеи банк омонатлари учун криптовалюта мукофотларини жорий этадиБугун, 11:1110 июнь учун валюта курслари эълон қилинди10 июнь учун валюта курслари эълон қилиндиБугун, 11:07Bitcoin тикланмоқда: 162 миллион долларлик ликвидлик пасайиш хавфини кўрсатмоқдаBitcoin тикланмоқда: 162 миллион долларлик ликвидлик пасайиш хавфини кўрсатмоқдаБугун, 07:19Крипто ҳамёнли AI агентлари тўхтатиб бўлмас хавфга айланиши мумкинКрипто ҳамёнли AI агентлари тўхтатиб бўлмас хавфга айланиши мумкинБугун, 07:14200 дан ортиқ крипто компанияси АҚШ Сенатини КЛАРITЙ Актни қабул қилишга чақирди200 дан ортиқ крипто компанияси АҚШ Сенатини КЛАРITЙ Актни қабул қилишга чақирдиБугун, 07:1210 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда10 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқдаБугун, 05:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди