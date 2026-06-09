OKX Европада Магнифисент 7, олтин ва нефт фючерсларини ишга туширди

·0·Иқтисодиёт
OKX Европада Магнифисент 7, олтин ва нефт фючерсларини ишга туширди

OKX криптобиржаси Европадаги чакана мижозлар учун Магнифисент 7 компаниялари, СПЙ, ҚҚҚ ва асосий хомашё кўрсаткичларига боғланган муддатсиз фючерсларни (Х-Перпс) тақдим этди. Сешанба куни эълон қилинган хабарга кўра, янги бозорлар фойдаланувчиларга АҚШнинг етакчи технологик акциялари, шунингдек, С&П 500 ва Nasdaq-100 индексларига асосланган контрактлар билан савдо қилиш имконини беради. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Янги маҳсулотлар олтин, кумуш ва нефт нархларига 10 бароваргача калдıрач (левераге) билан сармоя киритиш имкониятини яратади. Бунда мижозлар ўзларининг крипто активлари билан бир хил маржа ҳовузидан фойдаланишлари мумкин. OKX ўзининг Х-Перпс линиясини тартибга солинадиган дериватив маҳсулот сифатида таърифлаб, у калдıрачли савдони базавий спот нархларни кузатишга мўлжалланган молиялаштириш ставкаси механизми билан бирлаштиради.

Криптобиржалар Европада акциялар ва деривативлар савдосини ягона платформаларга бирлаштирмоқда. МиФИД ИИ ва МиКА қоидалари ўртасидаги мувофиқлик анъанавий ва рақамли активларнинг чакана инвесторлар учун қандай қадоқланишини ўзгартирмоқда. Аввалроқ Kraken ва Coinbase ҳам АҚШдан ташқаридаги фойдаланувчилар учун шунга ўхшаш акцияларга боғланган фючерсларни ишга туширган эди.

OKX Эуропе бош ижрочи директори Эралд Гҳооснинг сўзларига кўра, Европада Х-Перпс ҳажми 1-майдан буён 447 фоиздан кўпроққа ўсди. Бу ўсиш асосан илгари лицензияланмаган платформаларда АҚШ акциялари деривативлари билан савдо қилган янги мижозлар ҳисобига амалга ошмоқда. Эндиликда трейдерлар акциялар ва крипто фючерслари учун алоҳида брокерлар ўртасида сарсон бўлмасдан, ягона тартибга солинадиган ҳисобдан фойдаланишлари мумкин.

OKXМагнифисент 7ФючерсКриптоБиржа
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Bitcoin нархининг кўтарилиши ҳали буқа бозорининг қайтишини англатмайдиBitcoin нархининг кўтарилиши ҳали буқа бозорининг қайтишини англатмайдиБугун, 11:16СБИ Шинсеи банк омонатлари учун криптовалюта мукофотларини жорий этадиСБИ Шинсеи банк омонатлари учун криптовалюта мукофотларини жорий этадиБугун, 11:1110 июн учун валюта курслари эълон қилинди10 июн учун валюта курслари эълон қилиндиБугун, 11:07Bitcoin тикланмоқда: 162 миллион долларлик ликвидлик пасайиш хавфини кўрсатмоқдаBitcoin тикланмоқда: 162 миллион долларлик ликвидлик пасайиш хавфини кўрсатмоқдаБугун, 07:19Крипто ҳамёнли AI агентлари тўхтатиб бўлмас хавфга айланиши мумкинКрипто ҳамёнли AI агентлари тўхтатиб бўлмас хавфга айланиши мумкинБугун, 07:14200 дан ортиқ крипто компанияси АҚШ Сенатини КЛАРITЙ Актни қабул қилишга чақирди200 дан ортиқ крипто компанияси АҚШ Сенатини КЛАРITЙ Актни қабул қилишга чақирдиБугун, 07:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди