МиКА меъмори: Европа Иттифоқи ДеФи ўрнига токенизацияга эътибор қаратиши лозим

·0·Иқтисодиёт
МиКА меъмори: Европа Иттифоқи ДеФи ўрнига токенизацияга эътибор қаратиши лозим

Европа Комиссияси маслаҳатчиси Петер Керстенснинг таъкидлашича, Европа Иттифоқи марказлашмаган молия (ДеФи) соҳасини МиКА регламентининг иккинчи версияси орқали тартибга солишдан кўра, реал активлар ва токенизацияни қамраб олувчи кенгроқ рақамли активлар тизимига эътибор қаратиши керак. Ҳозирда Европа Комиссияси МиКА бўйича жамоатчилик маслаҳатлашувларини ўтказмоқда ва бу жараён 31-августга қадар давом этади. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

МиКА меъморларидан бири бўлган Керстенснинг фикрича, қонунларни одамлар ва ташкилотларга нисбатан қўллаш мумкин, бироқ компьютер тармоқларини бевосита тартибга солиш мураккаб вазифадир. У ДеФи соҳасини "вакиллари бўлмаган ҳаракат" деб таърифлаб, уни тартибга солиш учун янги ҳуқуқий доктрина талаб қилинишини қайд этди. Шу билан бирга, у амалдаги МиКА қоидалари ҳали эскирган деб ҳисобламаслигини билдирди.

МиКА регламентининг ўтиш даври 1-июльда якунига етади. Шундан сўнг, крипто-активлар хизматини кўрсатувчи провайдерлар махсус лицензияга эга бўлишлари ёки Европа Иттифоқи мижозларига хизмат кўрсатишни тўхтатишлари шарт бўлади. Гарчи ДеФи протоколлари ҳозирча МиКА доирасидан ташқарида бўлса-да, улар янги хавф-хатарлар рўйхатига киритилган.

Аввалроқ Европа Марказий Банки ишчи ҳужжати Aave, MakerDAO ва Uniswap каби протоколларни таҳлил қилиб, улардаги бошқарув токенларининг 80 фоизидан ортиғи бор-йўғи 100 та ҳамёнда жамланганини аниқлаган эди. Бу эса ушбу ташкилотларнинг ҳақиқатда марказлашмаганлиги ва уларнинг МиКА тартибга солиш доирасидан ташқарида қолиши қанчалик тўғрилиги борасида саволларни келтириб чиқармоқда.

МиКАКриптоДеФиТокенизацияЕвропа Иттифоқи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

КоинДеск 20 индекси пасайди: ААВE ва бошқа активлар қиймат йўқотмоқдаКоинДеск 20 индекси пасайди: ААВE ва бошқа активлар қиймат йўқотмоқдаБугун, 13:11Bitcoin 4 йиллик сикли 2028-йилда янги рекордларни вада қилмоқдаBitcoin 4 йиллик сикли 2028-йилда янги рекордларни вада қилмоқдаБугун, 13:10Bitcoin нархи 62,500 долларгача пасайиб, ўсиш суръатини йўқотдиBitcoin нархи 62,500 долларгача пасайиб, ўсиш суръатини йўқотдиБугун, 12:58OKX Европада Магнифисент 7, олтин ва нефт фючерсларини ишга туширдиOKX Европада Магнифисент 7, олтин ва нефт фючерсларини ишга туширдиБугун, 12:13Bitcoin нархининг кўтарилиши ҳали буқа бозорининг қайтишини англатмайдиBitcoin нархининг кўтарилиши ҳали буқа бозорининг қайтишини англатмайдиБугун, 11:16СБИ Шинсеи банк омонатлари учун криптовалюта мукофотларини жорий этадиСБИ Шинсеи банк омонатлари учун криптовалюта мукофотларини жорий этадиБугун, 11:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди