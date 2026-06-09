Bitcoin нархи 50 000 долларгача тушиши мумкинми: Тўртта асосий кўрсаткич
Bitcoin (BTC) буқалари ўтган ҳафтадаги 13 фоизлик коррекция пайтида 60 000 долларлик психологик қўллаб-қувватлаш даражасини муваффақиятли ҳимоя қила олдилар. Бироқ, нархнинг бироз кўтарилиши пасайиш хавфини тўлиқ бартараф этмади. Айрим трейдерлар АҚШ-Эрон ўртасидаги кескинлик ва Fed томонидан фоиз ставкаларини пасайтириш кутилмаларининг камайиши фонида янада чуқурроқ пасайиш бўлишидан огоҳлантирмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Бир нечта техник кўрсаткичлар Bitcoin яқин ҳафталарда 50 000 доллар ёки ундан пастроқ даражаларни қайта кўздан кечириши мумкинлигини кўрсатмоқда. Асосий огоҳлантириш сигналларидан бири Bitcoin ишлаб чиқариш таннархи моделидан келиб чиқмоқда. Каприоле Инвестментс асосчиси Чарлес Эдвардс томонидан тақдим этилган моделга кўра, BTC ҳозирда 62 650 доллар атрофидаги ишлаб чиқариш таннархи яқинида савдо қилинмоқда.
Тарихан бу даража узоқ муддатли қиймат зонаси бўлиб хизмат қилган. Аввалги айиқ бозорларида Bitcoin нархи ишлаб чиқариш таннархи ва электр энергияси сарфи ўртасидаги ҳудудга тушганда кучли талабга дуч келган. Ҳозирда ушбу қуйи чегара 50 120 доллар атрофида жойлашган. Агар сотувчилар нархни жорий таннархдан пастга туширса, кейинги асосий таянч айнан 50 000 доллар даражаси бўлиши мумкин.
Яна бир муҳим кўрсаткич — Bitcoin реализация қилинган нархи (Реализед Присе) бўлиб, у барча BTC эгаларининг ўртача харид харажатларини акс эттиради. Таҳлилчи Фоллис маълумотларига кўра, бу кўрсаткич ҳозирда 53 600 доллар атрофида. Тарихий тажриба шуни кўрсатадики, Bitcoin нархи реализация қилинган нархдан пастга тушмагунча, одатда сиклнинг энг қуйи нуқтаси (боттом) шаклланмайди.
Масалан, BTC нархи реализация қилинган нархдан 2011-йилда 58 фоизга, 2015-йилда 49 фоизга, 2018-йилда 47 фоизга ва 2022-йилда 34 фоизга пастлаган эди. Шу сабабли, жорий бозор конъюнктураси криптовалюта бозорида ҳали якуний пастки нуқтага эришилмаган бўлиши мумкинлигидан далолат бермоқда.
…