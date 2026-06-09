HTX биржасига нисбатан санкциялар крипто бозорида хавотир уйғотмоқда
Блокчейн тадқиқотчилари Буюк Британия томонидан HTX криптовалюта биржасига нисбатан жорий этилган санкциялар бутун саноатнинг мувофиқлик (комплиансе) тизимига зарар етказиши мумкинлигидан хавотир билдирмоқда. Galaxy Дигитал тадқиқот бўлими раҳбари Алекс Торннинг таъкидлашича, бутун бир биржанинг санкциялар рўйхатига киритилиши муаммоли ҳолат, чунки платформада миллионлаб қонуний фойдаланувчилар мавжуд. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Хавфсизлик бўйича эксперт Тайлор Монаҳан ушбу чоралар марказлашмаган молия (ДеФи) протоколларининг ўғирланган маблағларни блоклаш борасидаги кўп йиллик меҳнатига путур етказишини айтди. Унинг фикрича, HTX фойдаланувчиларининг аксарияти ҳалол трейдерлардир. Таниқли блокчейн детективи ЗачХБТ ҳам санкцияларни "ҳаддан ташқари кескин" деб атаб, занжирдаги манзилларнинг "ифлосланиши" (таинтинг) таҳлилий жараёнларни қийинлаштираётганини билдирди.
Эслатиб ўтамиз, Буюк Британия ҳукумати 26-май куни HTX ортида турган Huobi Глобал С.А. компаниясига нисбатан Россия билан боғлиқ молиявий тармоқларни қўллаб-қувватлаганлик айблови билан санкция эълон қилган эди. Расмийларга кўра, биржа санкция остидаги Гарантех ва А7 Limited Лиабилитй Компани каби тузилмалар орқали Россия ҳукуматига хизмат кўрсатган бўлиши мумкин.
HTX раҳбарияти бу айбловларни рад этиб, санкцияланган юридик шахс онлайн биржадан алоҳида эканини таъкидламоқда. Бироқ Глобал Ledger ҳисоботига кўра, 2021-йилдан 2026-йил май ойига қадар HTX орқали қарийб 21,06 миллиард долларлик юқори хавфли крипто оқимлари ўтган. Бунинг камида 7,64 миллиард доллари Россиянинг Гарантех ва Ҳйдра каби даркнет бозорлари билан боғлиқ экани айтилмоқда.
Санкциялар натижасида Доналд Трумп билан боғлиқ World Liberty Financial лойиҳаси HTX манзилларини музлатиб қўйди. Бунга жавобан биржа ушбу платформанинг USD1 стаблекоинини савдодан олди ва бир нечта савдо жуфтликларини тўхтатди. Ҳозирда крипто ҳамжамияти ушбу вазият Bitcoin ва бошқа активлар бозоридаги умумий хавф даражасига қандай таъсир қилишини кузатмоқда.
…