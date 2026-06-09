Bitcoin нархи 62 000 доллар атрофидаги пастки даражага тушди

·0·Иқтисодиёт
Bitcoin нархи 62 000 доллар атрофидаги пастки даражага тушди

Сешанба куни Валл Стреэт биржаси очилиши билан Bitcoin (BTC) ҳафталик энг паст кўрсаткичларни қайд этди. Таҳлилчиларнинг фикрича, буқаларнинг устунликка эришиши учун 65 000 долларлик тўсиқни енгиб ўтишлари талаб этилади. ТрадингВиев маълумотларига кўра, АҚШдаги муҳим инфляция кўрсаткичлари эълон қилиниши арафасида сотувлар босими ортиши натижасида BTC нархи кун давомида 1,2 фоизга арзонлашди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Нархнинг 64 200 доллар даражасида икки марта рад этилиши BTC/УСД жуфтлигини яна бир бор 60 000 долларлик муҳим қўллаб-қувватлаш даражасини синаб кўришга мажбур қилмоқда. Таниқли трейдер ва таҳлилчи Майкл ван де Поппе ўзининг Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида Bitcoin 65 000 доллардан пастда тўхтаб қолганини, агар ушбу даража бузиб ўтилса, нарх 72-74 минг долларгача кескин кўтарилиши мумкинлигини таъкидлади.

Ван де Поппе ўтган ҳафтада бозор 59 100 долларгача тушганини эслатиб, сўнгги сотувлар нисбатан мантиқсиз бўлганини ва бозор тез орада тикланишини тахмин қилди. Бироқ, бошқа бир таҳлилчи Рект Капитал ҳозирги BTC нархи ҳаракати ва ўтган сикллардаги пасайишлар ўртасида ўхшашликлар борлигини қайд этди.

Рект Капитал таҳлилига кўра, BTC/УСД жуфтлиги 50 ойлик экспоненциал ҳаракатланувчи ўртача (ЭМА) кўрсаткичини ва учбурчак шаклидаги қўллаб-қувватлаш чизиғини йўқотган. Бу ҳолат аввалроқ 2018 ва 2022-йиллардаги айиқ бозорида ҳам кузатилган эди. Эндиликда Bitcoin пасайиш тезлашиши учун ушбу даражадан пастда тўлиқ мустаҳкамланиши керак.

BitcoinКриптоБиржаИнвестицияБозор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Bitcoin нархи 50 000 долларгача тушиши мумкинми: Тўртта асосий кўрсаткичBitcoin нархи 50 000 долларгача тушиши мумкинми: Тўртта асосий кўрсаткичБугун, 15:18HTX биржасига нисбатан санкциялар крипто бозорида хавотир уйғотмоқдаHTX биржасига нисбатан санкциялар крипто бозорида хавотир уйғотмоқдаБугун, 15:11Ўзбекистон ва АҚШ ўртасидаги иқтисодий алоқалар янги босқичга кўтарилмоқдаЎзбекистон ва АҚШ ўртасидаги иқтисодий алоқалар янги босқичга кўтарилмоқдаБугун, 13:33МиКА меъмори: Европа Иттифоқи ДеФи ўрнига токенизацияга эътибор қаратиши лозимМиКА меъмори: Европа Иттифоқи ДеФи ўрнига токенизацияга эътибор қаратиши лозимБугун, 13:19КоинДеск 20 индекси пасайди: ААВE ва бошқа активлар қиймат йўқотмоқдаКоинДеск 20 индекси пасайди: ААВE ва бошқа активлар қиймат йўқотмоқдаБугун, 13:11Bitcoin 4 йиллик сикли 2028-йилда янги рекордларни вада қилмоқдаBitcoin 4 йиллик сикли 2028-йилда янги рекордларни вада қилмоқдаБугун, 13:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди