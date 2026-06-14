Bitcoin нархи 65 минг долларга яқинлашди: АҚШ ва Эрон келишуви кутилмоқда
Дунёнинг энг йирик криптовалютаси бўлди Bitcoin (BTC) якшанба кунги савдолар якунида 64 000 доллар атрофида барқарорлашди. Ушбу ижобий динамика АҚШ ва Эрон ўртасида тинчлик битими имзоланиши ҳақидаги хабарлар фонида кузатилмоқда. ТрадингВиев маъмотларига кўра, Битстамп биржасида актив нархи маҳаллий максимал даража — 64 750 долларгача кўтарилган. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Бозордаги жонланиш бевосита АҚШ президенти Доналд Трумп томонидан эълон қилинган баёнот билан боғлиқ. Трумп ўзининг Truth Social тармоғидаги саҳифасида якшанба куни муҳим келишув имзоланишини маъмуллади. Унинг таъкидлашича, ушбу битимдан сўнг жаҳон иқтисодиёти учун стратегик аҳамиятга эга бўлган Ҳормуз бўғизи барча учун очиқ деб эълон қилинади.
Геосиёсий вазиятнинг юmsҳаши инвесторлар орасида хатарли активларга, хусусан криптовалюталарга бўлган қизиқишни оширди. Треидерлар Bitcoin бозоридаги сотув босими пасаяётганини қайд этишмоқда. Хусусан, СуперБро тахаллуси билан танилган таҳлилчи 200 ҳафталик оддий ҳаракатланувчи ўртача кўрсаткич (СМА) ҳозирда кучли қўллаб-қувватлаш вазифасини ўтаётганини билдирди.
Техник таҳлил ва бозор кутилмалариМутахассислар Bitcoin нархи учун навбатдаги муҳим синов босқичи 65 000 – 67 000 доллар оралиғида эканини айтишмоқда. Агар котировкалар ушбу зонадан муваффақиятли ўта олса, бозордаги "айиқлар" (нарх тушишидан манфаатдорлар) мавқейига жиддий зарба берилади. Ҳозирда биржа буюртмалар китобида айнан шу даражалар атрофида катта ҳажмдаги ликвидлик тўпланган.
Шу билан бирга, баъзи таҳлилчилар эҳтиёткорликни сақлаб қолишни тавсия қилмоқдалар. Коинтелеграпҳ нашрининг эслатишича, тарихий тажрибада 200 ҳафталик СМА ҳар доим ҳам ишончли ҳимоя тармоғига айланмаган. Шунга қарамай, биржаларда очиқ қизиқишнинг (опен интерест) ортиши ва молиялаштириш ставкаларининг пасайиши бозорнинг юқорига интилиш салоҳияти борлигидан далолат беради.
Ўзбекистонлик инвесторлар учун ҳам ушбу ўзгаришлар аҳамиятли, чунки Bitcoin нархининг глобал барқарорлашуви маҳаллий крипто-дўконлар ва биржалардаги фаолликка бевосита таъсир кўрсатади. Ҳормуз бўғизи билан боғлиқ вазият эса нафақат рақамли активлар, балки нефт нархи ва умумий жаҳон савдо-сотиқ занжирига ҳам дахлдордир.
Хулоса қилиб айтганда, яқин соатларда кутилаётган сиёсий янгиликлар Bitcoin учун янги рекордлар сари йўлни очиши ёки аксинча, кутилган натижа бўлмаса, қисқа муддатли коррекцияга сабаб бўлиши мумкин. Ҳозирда барча эътибор Вашингтон ва Теҳрон ўртасидаги мулоқот натижаларига қаратилган.
…