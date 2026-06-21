Крипто оламидаги энг бой 10 шахс маълум бўлди

·0·Иқтисодиёт
Крипто оламидаги энг бой 10 шахс маълум бўлди

On-chain маълумотларига кўра, криптовалюта бозоридаги энг катта шахсий бойликлар дастурчилар, тадбиркорлар ва соҳанинг илк иштирокчилари қўлида жамланган.

Рейтингнинг биринчи поғонасидан Bitcoin яратувчиси сифатида танилган Сатоши Накамото ўрин олган.

Унинг бойлиги тахминан 69 миллиард долларга баҳоланмоқда. Бу маблағ асосан 2009–2010 йилларда қазиб олинган Bitcoin ҳисобидан шаклланган.

Иккинчи ўринда TRON лойиҳаси асосчиси Жастин Сан қайд этилган. Унинг криптоактивлари қиймати 2,7 миллиард доллар деб баҳоланмоқда.

Учинчи ўринни уэльслик IT мутахассиси Жеймс Хауэллс эгаллаган. Унинг йўқолган қаттиқ дискда сақланган Bitcoin активлари бугунги кунда тахминан 500 миллион долларга тенг.

Рўйхатнинг кейинги ўринларидан дастурчи Стефан Томас (440 миллион доллар), эстониялик банкир Рейн Лоҳмус (425 миллион доллар) ва Ethereum асосчиси Виталик Бутерин (384 миллион доллар) жой олган.

Шунингдек, ирландиялик инвестор Клифтон Коллинз 316 миллион доллар, F2Pool асосчиларидан бири Мао Шисин 166 миллион доллар бойлик билан рейтингдан ўрин эгаллаган.

Аргентиналик тадбиркор Патрисио Вортхалтернинг криптоактивлари 107 миллион долларга, инвестор Жеймс Фикелнинг бойлиги эса 66 миллион долларга баҳоланмоқда.

Мутахассислар таъкидлашича, мазкур ҳисоб-китоблар очиқ блокчейн маълумотлари асосида тузилган бўлиб, шахсларнинг барча молиявий активларини эмас, фақат аниқланган криптовалюта захираларини акс эттиради.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон маҳсулотларига талаб қайси давлатларда юқори?Ўзбекистон маҳсулотларига талаб қайси давлатларда юқори?Бугун, 09:36Ўзбекистонда инфляцион кутилмалар: коммунал хавотирлар энг юқори чўққидаЎзбекистонда инфляцион кутилмалар: коммунал хавотирлар энг юқори чўққидаКеча, 16:5622 июн учун валюта курслари эълон қилинди22 июн учун валюта курслари эълон қилинди19.06, 16:051 июлдан ягона QR-коднинг йўқлиги учун йирик жарималар қўлланилади1 июлдан ягона QR-коднинг йўқлиги учун йирик жарималар қўлланилади19.06, 15:5122 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда22 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда19.06, 11:31Ирландия криптовалюта соҳасида назоратни кучайтирмоқда: Молиявий хатарлар диққат марказидаИрландия криптовалюта соҳасида назоратни кучайтирмоқда: Молиявий хатарлар диққат марказида19.06, 01:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
25 май олтин қуймаларнинг сотув нархлари эълон қилинди
25 май олтин қуймаларнинг сотув нархлари эълон қилинди
22 май олтин қуймаларнинг сотув нархлари эълон қилинди
22 май олтин қуймаларнинг сотув нархлари эълон қилинди
Ўзбекистон олтин қазиб олиш бўйича ТОП-10 га кирди
Ўзбекистон олтин қазиб олиш бўйича ТОП-10 га кирди
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
8 июн учун валюта курслари эълон қилинди
8 июн учун валюта курслари эълон қилинди