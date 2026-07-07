Юнусободда 17 ёшли наркокурьер қўлга олинди
Тошкент шаҳрининг Юнусобод туманида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ходимлари томонидан гиёҳванд моддалар савдосига қарши ўтказилган тезкор тадбир давомида 17 ёшли йигит қўлга олинди.
Дастлабки маълумотларга кўра, у гиёҳванд моддаларни яширин тарзда тарқатиш билан шуғулланганликда гумон қилинмоқда. Текширув жараёнида унинг ёнидан сотувга тайёрланган 42 та ўрам гиёҳванд модда аниқланиб, ашёвий далил сифатида расмийлаштириб олинган.
Ҳозирда мазкур моддаларнинг тури ва миқдорини аниқлаш юзасидан экспертиза тайинланган. Шунингдек, йигитнинг ушбу ноқонуний фаолиятга қандай жалб этилгани, моддаларни кимдан олгани ва уларни кимларга етказиб бериши керак бўлгани юзасидан суриштирув ишлари олиб борилмоқда.
Ҳолат юзасидан тегишли тартибда жиноят иши қўзғатиш масаласи кўриб чиқилмоқда. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар гиёҳванд моддалар савдоси ва уларнинг ноқонуний айланишига қарши тезкор тадбирлар изчил давом эттирилаётганини маълум қилди.
…