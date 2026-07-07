Юнусободда 17 ёшли наркокурьер қўлга олинди

·27·Жамият
Юнусободда 17 ёшли наркокурьер қўлга олинди

Тошкент шаҳрининг Юнусобод туманида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ходимлари томонидан гиёҳванд моддалар савдосига қарши ўтказилган тезкор тадбир давомида 17 ёшли йигит қўлга олинди.

Дастлабки маълумотларга кўра, у гиёҳванд моддаларни яширин тарзда тарқатиш билан шуғулланганликда гумон қилинмоқда. Текширув жараёнида унинг ёнидан сотувга тайёрланган 42 та ўрам гиёҳванд модда аниқланиб, ашёвий далил сифатида расмийлаштириб олинган.

Ҳозирда мазкур моддаларнинг тури ва миқдорини аниқлаш юзасидан экспертиза тайинланган. Шунингдек, йигитнинг ушбу ноқонуний фаолиятга қандай жалб этилгани, моддаларни кимдан олгани ва уларни кимларга етказиб бериши керак бўлгани юзасидан суриштирув ишлари олиб борилмоқда.

Ҳолат юзасидан тегишли тартибда жиноят иши қўзғатиш масаласи кўриб чиқилмоқда. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар гиёҳванд моддалар савдоси ва уларнинг ноқонуний айланишига қарши тезкор тадбирлар изчил давом эттирилаётганини маълум қилди.

ЮнусободТошкент
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қўқонда 20 ёшли йигит танишини пичоқлаб ўлдирди: суд ҳукми чиқдиҚўқонда 20 ёшли йигит танишини пичоқлаб ўлдирди: суд ҳукми чиқдиКеча, 23:56Open Budget’нинг янги мавсумининг бошланиш санаси маълум бўлди!Open Budget’нинг янги мавсумининг бошланиш санаси маълум бўлди!Кеча, 22:11Андижонда бир оилада беш эгизак дунёга келдиАндижонда бир оилада беш эгизак дунёга келдиКеча, 22:06Андижонда 32 ёшли аёл беш нафар чақалоқни дунёга келтирдиАндижонда 32 ёшли аёл беш нафар чақалоқни дунёга келтирдиКеча, 21:37Андижонда 5 нафар эгизак дунёга келдиАндижонда 5 нафар эгизак дунёга келдиКеча, 21:19Университет ходими ишга тикланиб, унга ярим миллиард сўмдан ортиқ зарар тўлаб берилди Университет ходими ишга тикланиб, унга ярим миллиард сўмдан ортиқ зарар тўлаб берилди Кеча, 19:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди