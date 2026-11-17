Тошкентдаги Қорасув каналидан кичик Нил тимсоҳи топилди
Тошкент шаҳридаги Қорасув каналидан кичик Нил тимсоҳи топилди. Судралиб юрувчи балиқчилар томонидан аниқланиб, мутахассисларга топширилди.
Маълум қилинишича, 15 ноябрь куни балиқчилар Қорасув каналида кичик Нил тимсоҳини кўриб қолган. Шундан сўнг воқеа жойига Экология ва иқлим ўзгариши миллий қўмитаси ҳамда Тошкент ҳайвонот боғи мутахассислари етиб келган.
Мутахассислар тимсоҳни хавфсиз тарзда тутиб, ҳайвонот боғига олиб кетган. Шундан кейин ҳудудда қўшимча текширув ўтказилиб, бошқа экзотик ҳайвонлар бор-йўқлиги ўрганилган. Бироқ текширув давомида бошқа судралиб юрувчилар аниқланмаган.
Ҳайвонот боғи мутахассислари аҳолига бундай ҳайвонларни мустақил равишда тутиш ёки ҳайдашга уринмасликни, улар аниқланган тақдирда тегишли хизматларга хабар беришни тавсия қилди.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…