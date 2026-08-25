Маърифат Ортиқова: “Ошхонадан деярли чиқмайман” (видео)

·6·Маданият
Маърифат Ортиқова: “Ошхонадан деярли чиқмайман” (видео)

Таниқли актриса Маърифат Ортиқова “Менинг ошхонам” дастурида меҳмон бўлиб, уйда овқат тайёрлашга бўлган муносабати ҳақида гапирди. У кундалик ҳаётида деярли доим ўзи таом пиширишини, ҳатто гастрол сафарларига отланаётганда ҳам оиласи учун турли ярим тайёр маҳсулотларни олдиндан тайёрлаб қўйишини айтди.

Кўрсатув бошловчиси актрисадан: “Уйда қанчалик тез-тез овқат тайёрлайсиз?” деб сўради.

“Ошхонадан чиқмайман”, — дея ҳазил аралаш жавоб берди Маърифат Ортиқова.

“Бунга қандай улгурасиз?” — дея қизиқди бошловчи.

“Улгураман. Инсонда хоҳиш бўлса, ҳамма нарсага вақт топилади. Гастрол сафарларига кетаётганимда ҳам кўплаб таомларни ярим тайёр ҳолатда қилиб кетаман. Масалан, сомса, манти, ток дўлма, карам дўлма каби таомларни олдиндан тайёрлаб қўяман. Керак бўлса, ухламайман, лекин кетишимдан олдин ҳаммасини тайёрлаб, кейин йўлга чиқаман”, — деди актриса.

Бошловчи унинг оила аъзолари бу одатига қандай муносабатда бўлишини ҳам сўради. Маърифат Ортиқова эса оила аъзолари тайёрланган таомнинг янги пиширилганидан фарқи борлигидан шикоят қилмаслигини таъкидлади.

“Йўқ, чунки барра бўлади. Узоқ вақт сақлаб қўйилмайди, тез-тез пиширилади. Ўша кун учун керакли миқдор тайёрланади. Мен бугун пиширган овқатимни имкон қадар эртага қолдирмайман. Қозон ҳам ўша куннинг ўзида ювилиб, худди умуман овқат пиширилмагандек тоза туриши керак. Яъни кечаги овқат ейилмайди”, — дея қўшимча қилди актриса.

Маърифат Ортиқованинг сўзларидан унинг ошхонадаги тартиб-интизоми ва оиласи учун таом тайёрлашга алоҳида эътибор бериши кўриниб турибди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Маърифат Ортиқова: “Ошхонадан деярли чиқмайман” (видео)Маърифат Ортиқова: “Ошхонадан деярли чиқмайман” (видео)Бугун, 10:34Катта норозилик: Нидерландия «Евровидение-2027»да қатнашишдан бош тортди!Катта норозилик: Нидерландия «Евровидение-2027»да қатнашишдан бош тортди!Бугун, 10:16Зебо Раҳимова Барселонадаги таассуротларини мухлислар билан бўлишди (видео)Зебо Раҳимова Барселонадаги таассуротларини мухлислар билан бўлишди (видео)Бугун, 09:34Мерилин Монро образидаги янги Barbi қўғирчоғи сотувга чиқдиМерилин Монро образидаги янги Barbi қўғирчоғи сотувга чиқдиКеча, 21:23Ўзбекистон ва Озарбойжон биринчи хонимларини қандай анъаналар ҳайратга солди?Ўзбекистон ва Озарбойжон биринчи хонимларини қандай анъаналар ҳайратга солди?Кеча, 10:06«Мен Путинни яхши кўраман!»: Америкалик рэпер Москвадаги концертида шов-шув кўтарди!«Мен Путинни яхши кўраман!»: Америкалик рэпер Москвадаги концертида шов-шув кўтарди!Кеча, 08:39
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ишониш қийин: Зарина Низомиддинованинг тўнғич фарзанди 18 ёшга тўлди!
Ишониш қийин: Зарина Низомиддинованинг тўнғич фарзанди 18 ёшга тўлди!
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Райҳон Уласенова ўғлининг тўйида Азизбек билан вальсга тушди
Райҳон Уласенова ўғлининг тўйида Азизбек билан вальсга тушди