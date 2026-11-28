Хамдам Собиров «Chupa chupsim» қўшиғини тақдим этди (видео)
Маданият1 дақиқа ўқиш7
Хонанда Хамдам Собиров янги таронасини тақдим этди. Санъаткор 1 ноябрь куни «Chupa chupsim» номли қўшиғини YouTube каналига жойлаштирди.
Янги тарона қисқа вақт ичида мухлислар эътиборини тортиб, ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда. Қўшиқни тинглаган томошабинлар изоҳларда ижобий фикрлар билдириб, хонанданинг янги ижодий ишини илиқ кутиб олишмоқда.
Хамдам Собировнинг навбатдаги таронаси мухлисларга манзур бўлди. Сиз ҳам «Chupa chupsim» қўшиғини тинглаб, клипини томоша қилдингизми? Тарона ҳақидаги фикрингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг.
Кейинги янгилик
Мақола сизга ёқдими?
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…