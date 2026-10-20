Новый гигант на рынке такси: китайская компания заходит с 5 тысячами автомобилей

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Новый гигант на рынке такси: китайская компания заходит с 5 тысячами автомобилей

На рынке пассажирских перевозок и онлайн-услуг такси Узбекистана появляется новый крупный игрок, который создаст серьезную конкурентную среду. Одна из крупнейших китайских компаний готовится напрямую выйти на рынок такси нашей страны.

Об этом официально сообщил первый заместитель министра транспорта Республики Узбекистан Маманбий Омаров. Этот проект направлен на повышение качества городского общественного транспорта и услуг такси, а также на усиление конкуренции на рынке.

Основные детали проекта: 5 тысяч машин и новая мобильная платформа

По данным, предоставленным представителем министерства, иностранный инвестор выходит на рынок страны с масштабным инвестиционным пакетом:

  • Крупный автопарк: Китайская компания планирует завезти в Узбекистан в общей сложности 5 000 новых автомобилей, предназначенных для пассажирских перевозок;

  • Собственная цифровая экосистема: Компания не просто присоединится к существующим агрегаторам в качестве партнера, а запустит под собственным брендом отдельное современное мобильное приложение для вызова такси;

  • Масштаб предоставления услуг: Скорый ввод автопарка в эксплуатацию послужит сокращению времени ожидания в городах и внедрению современных транспортных стандартов.

Конкуренция на рынке и ожидаемые удобства для пассажиров

Ожидается, что появление крупного игрока такого масштаба окажет существенное влияние на индустрию такси Узбекистана:

  • Естественная антимонопольная конкуренция: Появление новых 5 тысяч автомобилей и независимого приложения обострит конкуренцию между ведущими агрегаторами, в настоящее время занимающими местный рынок;

  • Цены и качество услуг: В условиях здоровой конкуренции тарифы для пассажиров могут стать более доступными, а условия для водителей и качество обслуживания — значительно улучшиться;

  • Новые рабочие места: Выход на линии тысяч новых транспортных средств создаст новые, стабильные источники дохода для местного населения.

Ожидается, что приход китайской компании в транспортную инфраструктуру Узбекистана станет одним из важных событий в цифровой трансформации городского транспорта в ближайшие месяцы.

Китайская компанияМаманбий Омароврынок такси Узбекистанапассажирские перевозки
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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