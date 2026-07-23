24 июля ожидается рост курса доллара
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• Asia Alliance Bank — 12 050 сумов.
• Agrobank — 12 090 сумов.
Ожидается, что курс доллара, действующий с 24 июля, вырастет примерно на 51–52 сума. Об этом сообщил Telegram-канал Bankir.
Лучшие курсы продажи доллара в банках:
• Asia Alliance Bank — 12 050 сумов.
• Davrbank — 12 045 сумов.
• MKBank — 12 040 сумов.
• NBU — 12 040 сумов.
• Turonbank — 12 040 сумов.
Лучшие курсы покупки доллара в банках:
• Agrobank — 12 090 сумов.
• OFB — 12 090 сумов.
• Tengebank — 12 090 сумов.
• Infinbank — 12 100 сумов.
В течение дня курс может измениться. Для уточнения актуального курса посетите официальные сайты банков.
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