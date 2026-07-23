Штрафы для предпринимателей будут снижены: предложения подготовят за неделю
В Узбекистане планируется сократить штрафы, обязательные платежи, сборы и бюрократические требования, налагаемые на бизнес. Президент Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что ответственные лица должны не просто наказывать предпринимателей, а создавать условия для их работы и развития.
Согласно официальным данным, общая сумма финансовых штрафов, примененных к предпринимателям в 2024–2026 годах, достигла почти 3 триллионов сумов. Теперь министерствам и ведомствам поручено в течение недели пересмотреть действующие порядки.
51 ведомство имеет право налагать штрафы
На данный момент 51 министерство и ведомство в стране могут назначать финансовые санкции по 322 направлениям.
На совещании было отмечено, что такие широкие полномочия на практике могут оказывать чрезмерное давление на предпринимательскую деятельность. В связи с этим была подчеркнута необходимость пересмотра порядка установления и применения штрафов.
Согласно приведенным данным, сумма штрафов, наложенных на субъекты бизнеса за последние три года, приблизилась к 3 триллионам сумов.
«Нельзя ограничиваться только наказанием»
Президент подчеркнул необходимость изменения подхода и стиля работы должностных лиц, применяющих штрафные санкции.
Контролирующие органы должны не ограничиваться немедленным наказанием предпринимателя за ошибку, а помогать устранять недостатки, проводить разъяснительную работу и поддерживать бизнес.
Этот подход предполагает, что отношения между государственными органами и предпринимателями должны строиться не на контроле и наказании, а на сотрудничестве.
На экспорт одной машины черешни тратится 5 миллионов сумов
На совещании также обсуждались обязательные сборы, которые платят производители и экспортеры.
В качестве примера было отмечено, что при отправке одной грузовой машины черешни за рубеж предприниматель вынужден дополнительно оплачивать следующие услуги:
таможенные сборы;
услуги фумигации;
оформление сертификатов;
услуги таможенного декларанта.
Общая сумма этих расходов может достигать 5 миллионов сумов. Это увеличивает себестоимость продукции и влияет на конкурентоспособность узбекских экспортеров на внешнем рынке.
Платежи для экспортеров будут пересмотрены
Было отмечено, что в условиях усиления конкуренции на внешних рынках сохранение избыточных платежей и сборов становится дополнительным барьером для местных производителей.
Поэтому будет рассмотрен вопрос сокращения расходов в процессе экспорта, отмены дублирующих услуг и упрощения процесса оформления документов.
Такие изменения могут снизить затраты предпринимателей и позволить быстрее и дешевле выводить продукцию на внешние рынки.
Министрам дан недельный срок
Министры и руководители отраслей должны в течение недели внести конкретные предложения в Администрацию Президента.
Предложения будут охватывать следующие направления:
сокращение бюрократических процедур;
отмена необоснованных или чрезмерных штрафов;
снижение обязательных платежей и сборов;
упрощение экспортных процессов;
создание благоприятных условий для ведения бизнеса.
Ожидается, что после принятия окончательных решений финансовое давление на предпринимателей снизится, а процесс взаимодействия с государственными органами упростится.
…