Штрафы для предпринимателей будут снижены: предложения подготовят за неделю

·32·Экономика
Штрафы для предпринимателей будут снижены: предложения подготовят за неделю

В Узбекистане планируется сократить штрафы, обязательные платежи, сборы и бюрократические требования, налагаемые на бизнес. Президент Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что ответственные лица должны не просто наказывать предпринимателей, а создавать условия для их работы и развития.

Согласно официальным данным, общая сумма финансовых штрафов, примененных к предпринимателям в 2024–2026 годах, достигла почти 3 триллионов сумов. Теперь министерствам и ведомствам поручено в течение недели пересмотреть действующие порядки.

51 ведомство имеет право налагать штрафы

На данный момент 51 министерство и ведомство в стране могут назначать финансовые санкции по 322 направлениям.

На совещании было отмечено, что такие широкие полномочия на практике могут оказывать чрезмерное давление на предпринимательскую деятельность. В связи с этим была подчеркнута необходимость пересмотра порядка установления и применения штрафов.

Согласно приведенным данным, сумма штрафов, наложенных на субъекты бизнеса за последние три года, приблизилась к 3 триллионам сумов.

«Нельзя ограничиваться только наказанием»

Президент подчеркнул необходимость изменения подхода и стиля работы должностных лиц, применяющих штрафные санкции.

Контролирующие органы должны не ограничиваться немедленным наказанием предпринимателя за ошибку, а помогать устранять недостатки, проводить разъяснительную работу и поддерживать бизнес.

Этот подход предполагает, что отношения между государственными органами и предпринимателями должны строиться не на контроле и наказании, а на сотрудничестве.

На экспорт одной машины черешни тратится 5 миллионов сумов

На совещании также обсуждались обязательные сборы, которые платят производители и экспортеры.

В качестве примера было отмечено, что при отправке одной грузовой машины черешни за рубеж предприниматель вынужден дополнительно оплачивать следующие услуги:

  • таможенные сборы;

  • услуги фумигации;

  • оформление сертификатов;

  • услуги таможенного декларанта.

Общая сумма этих расходов может достигать 5 миллионов сумов. Это увеличивает себестоимость продукции и влияет на конкурентоспособность узбекских экспортеров на внешнем рынке.

Платежи для экспортеров будут пересмотрены

Было отмечено, что в условиях усиления конкуренции на внешних рынках сохранение избыточных платежей и сборов становится дополнительным барьером для местных производителей.

Поэтому будет рассмотрен вопрос сокращения расходов в процессе экспорта, отмены дублирующих услуг и упрощения процесса оформления документов.

Такие изменения могут снизить затраты предпринимателей и позволить быстрее и дешевле выводить продукцию на внешние рынки.

Министрам дан недельный срок

Министры и руководители отраслей должны в течение недели внести конкретные предложения в Администрацию Президента.

Предложения будут охватывать следующие направления:

  • сокращение бюрократических процедур;

  • отмена необоснованных или чрезмерных штрафов;

  • снижение обязательных платежей и сборов;

  • упрощение экспортных процессов;

  • создание благоприятных условий для ведения бизнеса.

Ожидается, что после принятия окончательных решений финансовое давление на предпринимателей снизится, а процесс взаимодействия с государственными органами упростится.

УзбекистанШавкат Мирзиёев
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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