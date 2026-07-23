Штрафы для предпринимателей будут снижены: предложения подготовят за неделю

В Узбекистане планируется сократить штрафы, обязательные платежи, сборы и бюрократические требования, налагаемые на бизнес. Президент Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что ответственные лица должны не просто наказывать предпринимателей, а создавать условия для их работы и развития.

Согласно официальным данным, общая сумма финансовых штрафов, примененных к предпринимателям в 2024–2026 годах, достигла почти 3 триллионов сумов. Теперь министерствам и ведомствам поручено в течение недели пересмотреть действующие порядки.

51 ведомство имеет право налагать штрафы

На данный момент 51 министерство и ведомство в стране могут назначать финансовые санкции по 322 направлениям.

На совещании было отмечено, что такие широкие полномочия на практике могут оказывать чрезмерное давление на предпринимательскую деятельность. В связи с этим была подчеркнута необходимость пересмотра порядка установления и применения штрафов.

Согласно приведенным данным, сумма штрафов, наложенных на субъекты бизнеса за последние три года, приблизилась к 3 триллионам сумов.

«Нельзя ограничиваться только наказанием»

Президент подчеркнул необходимость изменения подхода и стиля работы должностных лиц, применяющих штрафные санкции.

Контролирующие органы должны не ограничиваться немедленным наказанием предпринимателя за ошибку, а помогать устранять недостатки, проводить разъяснительную работу и поддерживать бизнес.

Этот подход предполагает, что отношения между государственными органами и предпринимателями должны строиться не на контроле и наказании, а на сотрудничестве.

На экспорт одной машины черешни тратится 5 миллионов сумов

На совещании также обсуждались обязательные сборы, которые платят производители и экспортеры.

В качестве примера было отмечено, что при отправке одной грузовой машины черешни за рубеж предприниматель вынужден дополнительно оплачивать следующие услуги:

таможенные сборы;

услуги фумигации;

оформление сертификатов;

услуги таможенного декларанта.

Общая сумма этих расходов может достигать 5 миллионов сумов. Это увеличивает себестоимость продукции и влияет на конкурентоспособность узбекских экспортеров на внешнем рынке.

Платежи для экспортеров будут пересмотрены

Было отмечено, что в условиях усиления конкуренции на внешних рынках сохранение избыточных платежей и сборов становится дополнительным барьером для местных производителей.

Поэтому будет рассмотрен вопрос сокращения расходов в процессе экспорта, отмены дублирующих услуг и упрощения процесса оформления документов.

Такие изменения могут снизить затраты предпринимателей и позволить быстрее и дешевле выводить продукцию на внешние рынки.

Министрам дан недельный срок

Министры и руководители отраслей должны в течение недели внести конкретные предложения в Администрацию Президента.

Предложения будут охватывать следующие направления:

сокращение бюрократических процедур;

отмена необоснованных или чрезмерных штрафов;

снижение обязательных платежей и сборов;

упрощение экспортных процессов;

создание благоприятных условий для ведения бизнеса.

Ожидается, что после принятия окончательных решений финансовое давление на предпринимателей снизится, а процесс взаимодействия с государственными органами упростится.