Объявлены курсы валют на 24 июля

Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 24 июля 2026 года. Согласно им, доллар подорожал на 53 сума и составил 12 101,84 сума.

• Евро подорожал на 70,13 сума и составил 13 811,83 сума.

• Российский рубль подорожал на 0,87 сума и составил 153,75 сума.

• Фунт стерлингов подорожал на 74,49 сума и составил 16 183,79 сума.

• Японская иена подорожала на 0,18 сума и составила 74,08 сума.

• Швейцарский франк подорожал на 26,83 сума и составил 14 854,35 сума.

• Китайский юань подорожал на 8,65 сума и составил 1 787,65 сума.