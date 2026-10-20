Опубликованы курсы валют на 21 октября

·3·Экономика
Опубликованы курсы валют на 21 октября

Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 21 октября 2026 года. Согласно данным, доллар подешевел на 32,42 сума и составил 12 012,30 сума.

• Евро подешевел на 58,03 сума и составил 13 466,99 сума.

• Российский рубль подешевел на 0,13 сума и составил 145,33 сума.

• Фунт стерлингов подешевел на 36,03 сума и составил 16 026,81 сума.

• Швейцарский франк подешевел на 18,09 сума и составил 14 581,57 сума.

• Китайский юань подешевел на 4,13 сума и составил 1 798,76 сума.

Центральный банк Узбекистана21 октября 2026курсы валютдоллар
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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