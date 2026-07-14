Сегодня день рождения народного артиста Мухаммадали Абдукундузова

Сегодня, 14 июля, народный артист Узбекистана и Каракалпакстана, выдающийся мастер сцены Узбекского национального академического драматического театра, лауреат Международной премии имени Бабура Мухаммадали Абдукундузов отмечает свое 74-летие. Он родился 14 июля 1952 года в селе Яйпан Узбекистанского района Ферганской области.

Мухаммадали Абдукундузов — один из талантливых актеров, создавших множество незабываемых образов в театре и кино. На сцене он мастерски воплотил таких героев, как Фердинанд, Отабек, Хусейн Байкара, Умархан, Чулпан. Также глубоко в памяти зрителей запечатлелись его роли в таких видеофильмах, как «Бабур», «Лейли и Меджнун», «Скорпион из алтаря», «День и ночь». Особенно его сдержанное и глубокое исполнение образа Бабура признано одной из самых ярких страниц в творчестве актера.

Своим высоким мастерством, неповторимой игрой и преданностью искусству он вносит достойный вклад в развитие узбекской культуры.

По случаю сегодняшней знаменательной даты искренне поздравляем мастера сцены с днем рождения. Желаем ему крепкого здоровья, долгих и плодотворных лет жизни, семейного счастья, душевного спокойствия и новых творческих достижений.