Дочь Паризоды Садия очаровала всех своим новым танцем (видео)

·224·Культура
Дочь Паризоды Садия очаровала всех своим новым танцем (видео)

Садия, вторая дочь танцовщицы Паризоды, отпраздновавшая свое 11-летие 20 июля во Вьетнаме, опубликовала на своей странице в социальной сети новое видео. На нем запечатлено, как Садия в приподнятом настроении танцует на побережье Вьетнама.

Под видео она оставила вдохновляющую фразу: "Танцуй, смейся, живи". Многие подписчики особо отмечают искренность, энергию и свободу движений Садии в танце.

Ранее Паризода, поздравляя дочь с днем рождения, рассказала, что имя Садия было выбрано не случайно. По словам танцовщицы, девочку назвали так с добрым намерением, чтобы она приносила в семью радость, смех и хорошее настроение. Действительно, поклонники часто отмечают бойкий, веселый и жизнерадостный характер Садии, сравнивая ее со старшей сестрой Эзозой.

Новое видео также было тепло встречено в социальных сетях. В комментариях многие пользователи высоко оценили танцевальное мастерство Садии, восхищаясь ее талантом и свободой движений.

СадияПаризодаВьетнамЭзоза
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