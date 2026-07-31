Шахло Салаева: «Первый брак Вейселя — со мной»

·77·Культура
Шахло Салаева: «Первый брак Вейселя — со мной»

Хорезмская певица Шахло Салаева во время прямом эфире в Instagram поделилась искренними мыслями о Вейселе Дулгере и раскрыла некоторую информацию о его прошлых отношениях и личной жизни.

Шахло охарактеризовала Вейселя как «самого мужественного мужчину в моей жизни». По словам певицы, до женитьбы на Шахло у Вейселя не было семьи, с которой он состоял бы в браке.

Как рассказала Салаева, Вейсель ранее состоял в отношениях и даже был помолвлен с некоторыми девушками. Однако ни одни из этих отношений не завершились браком.

«У Вейселя нет первого брака. У него были отношения, он был помолвлен, а затем они расставались. Свадеб они не устраивали и вместе не жили. У него были серьезные отношения с двумя девушками, но ни одни из них не дошли до женитьбы», — отметила Шахло.

Певица напомнила, что на своем концерте Вейсель рассказывал о прошлых отношениях. Тогда он заявил: «В мою жизнь приходило несколько женщин, чтоб они были прокляты. Лучше бы ни одна из них не приходила».

Именно поэтому, по словам Шахло Салаевой, первый брак Вейселя Дулгера заключается именно с ней. Эта информация может привлечь внимание поклонников, интересующихся отношениями пары в социальных сетях.

Шахло СалаеваВейсел ДулгерХорезмInstagram
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