Совершенно иной стиль от Марьям Тиллаевой: анонсирована премьера нового клипа под названием «Шакар»! (видео)

Инстаблогер Марьям Тиллаева приввлекла внимание поклонников новым образом в социальных сетях. Как оказалось, распространившиеся в интернете видео были сняты в процессе работы над клипом на ее новую песню «Шакар».

В кадрах со съемочного процесса Марьям Тиллаеву можно увидеть в самых разных образах. На этот раз блогер не ограничилась лишь современным стилем.

«Шакар» — один из новых творческих проектов Марьям Тиллаевой.

Видео со съемок еще больше подогрели интерес к ее новой песне. Премьера нового трека ожидается 25 сентября. Сообщается, что в клипе наряду с современными образами Марьям будут представлены и исторические. Напомним, что ранее Марьям Тиллаева исполнила дуэт с рэпером Масса и представила эту работу своим поклонникам.

Теперь же фанаты с большим интересом ждут новую песню и клип блогера.

