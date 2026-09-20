Еще одна мечта Дурдоны Курбановой сбылась: она подарила отцу автомобиль BYD (видео)

·1·Культура
Еще одна мечта Дурдоны Курбановой сбылась: она подарила отцу автомобиль BYD (видео)

Актриса Дурдона Курбанова на своей странице в Instagram поделилась радостным событием. Она рассказала, что еще одна ее мечта осуществилась, и показала, как подарила отцу автомобиль BYD.

Актриса также прокомментировала тот факт, что ее отец не появляется в кадре, и объяснила причину.

«Многие спрашивают, почему я не показываю папу: «Почему вы его скрываете?». Папа — мое богатство, мой рай. Просто папе не нравятся такие вещи. Поэтому я их не показываю. Пусть это сбудется у каждого, кто мечтает об этом», — написала Дурдона Курбанова.

Видео, на котором актриса дарит отцу автомобиль, было тепло встречено подписчиками. В комментариях пользователи пожелали, чтобы подобные радостные дни наступили у каждого.

Дурдона КурбановаBYDподарок автомобиляInstagram
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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