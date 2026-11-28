Хамдам Собиров представил песню «Chupa chupsim» (видео)
Культура1 мин чтения46
Певец Хамдам Собиров представил свой новый трек. 1 ноября артист опубликовал песню под названием «Chupa chupsim» на своем YouTube-канале.
Новая композиция за короткое время привлекла внимание поклонников и активно обсуждается в социальных сетях. Слушатели оставляют положительные отзывы, тепло встречая новую творческую работу исполнителя.
Очередной трек Хамдама Собирова пришелся по душе фанатам. А вы уже послушали песню «Chupa chupsim» и посмотрели клип? Поделитесь своим мнением о треке в комментариях.
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