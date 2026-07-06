На церемонии прощания с Али Хаменеи появился красный флаг

Над куполом молельного комплекса Имама Хомейни в Тегеране был поднят красный флаг, призывающий к отмщению. В течение последних трех дней в этом религиозном комплексе проходила церемония прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи и членами его семьи, сообщает ТАСС.

Сообщается, что в последние часы пребывания гроба Хаменеи в комплексе проститься с ним пришли несколько миллионов человек. Участники церемонии держали в руках иранские флаги и портреты бывшего лидера.

Траурные мероприятия продолжились и в других районах столицы. Вечером множество людей вышли на главные площади Тегерана, выражая поддержку руководству Исламской Республики.

В городе идет подготовка к масштабному траурному шествию, во время которого будут пронесены гробы Али Хаменеи и погибших вместе с ним близких. Иранские власти заявили, что в этой церемонии могут принять участие от 15 до 20 миллионов человек.

Красный флаг в шиитской традиции интерпретируется как символ отмщения. Сообщается, что на нем была размещена надпись: «О те, кто отомстит за Хусейна».