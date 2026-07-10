Признанный умершим 1,5-годовалый ребенок оказался жив в морге

В США произошел необычный случай с 1,5-годовалым ребенком. Спустя несколько часов после того, как врачи констатировали смерть мальчика, в морге обнаружили, что он все еще дышит.

Согласно имеющимся данным, 8 февраля члены семьи нашли ребенка в бассейне во дворе дома в городе Гилберт лицом вниз. На место происшествия были незамедлительно вызваны полиция и сотрудники скорой помощи.

Спасатели оказали ребенку первую помощь и доставили его в больницу. Однако примерно через час после госпитализации была констатирована его смерть. Несмотря на это, некоторые сотрудники полиции, находившиеся на месте происшествия, заявили, что у ребенка сохранялись признаки жизни.

Спустя почти пять часов, когда судебно-медицинский эксперт прибыл в морг, он заметил, что ребенок все еще дышит. После этого мальчика экстренно доставили на вертолете в другое медицинское учреждение.

Благодаря усилиям врачей ребенок поправился и после завершения курса лечения был выписан домой.

В ходе расследования выяснилось, что в момент происшествия в доме чувствовался запах марихуаны. Однако прокуратура пока не предъявила официальных обвинений родителям ребенка. Следственные действия по данному факту продолжаются.