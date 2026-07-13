Лабрадор, понимающий язык жестов, стал звездой интернета

·53·Мир
Лабрадор, понимающий язык жестов, стал звездой интернета

Черный лабрадор из США прославился в социальных сетях благодаря своим уникальным способностям. Собака по кличке Слейтер выучила язык жестов, чтобы свободно общаться со своим хозяином, имеющим нарушения слуха.

Его владелец, американский блогер Роберт Хейни, потерял слух в детстве. По этой причине в повседневной жизни он в основном использует язык жестов. Со временем Слейтер научился понимать движения рук, выражения лица и мимику своего хозяина и стал выполнять команды именно таким способом.

Сегодня лабрадор способен различать множество жестов и общается с Робертом практически без слов. Он быстро понимает не только простые команды, но и различные жесты, используемые в повседневной жизни.

Видео об этой собаке набирают миллионы просмотров в социальных сетях. Пользователи высоко оценивают интеллект, преданность и взаимопонимание Слейтера с хозяином, признавая его ярким примером доверия между человеком и животным.

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Charos
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