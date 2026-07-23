Атака дрона на нефтяной танкер в Черном море: МИД Казахстана выступил с резким заявлением

·122·Мир
Атака дрона на нефтяной танкер в Черном море: МИД Казахстана выступил с резким заявлением

В ночь с 19 на 20 июля на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море танкер НЭЛСА, осуществлявший погрузку казахстанской нефти, подвергся атаке дрона. В результате нападения на судне возник пожар, однако благодаря оперативным мерам возгорание было ликвидировано.

Zamin.уз представляет подробности инцидента, состояние судна и официальную реакцию Казахстана.

1. Подробности атаки: что произошло с танкером НЭЛСА?

По данным пресс-службы КТК, в момент погрузки нефти у выносного причального устройства ВПУ-1 дрон попал в кормовую часть правого борта танкера НЭЛСА — между надстройкой и машинно-котельным отделением.

  • Пожар и его тушение: В результате удара дрона на палубе и в отсеках танкера начался пожар. Погрузочная бригада и аварийные службы КТК в течение нескольких часов полностью ликвидировали возгорание.

  • Последствия: Пострадавших и случаев разлива нефти в море не зафиксировано. В настоящее время оценивается техническое состояние судна и размер нанесенного ущерба.

Информация о танкере: НЭЛСА (ИМО 9408205) был построен в 2010 году и ранее носил названия ФРОНТ НДжОРД и FAST КАТЙ. Данное судно включено в санкционные списки Великобритании (декабрь 2024 г.), Европейского союза (май 2025 г.), США, Канады, Швейцарии, Австралии и Украины.

2. Серия атак на терминал КТК

В последние дни участились атаки дронов на танкеры, перевозящие казахстанскую нефть, и на окрестности терминала КТК:

  • 18 июля: Рядом с терминалом КТК была совершена атака дрона на танкер Нордик Зенит.

  • 19 июля: Дроны нанесли удары по танкерам АСИА и НИССОС IOS, участвовавшим в погрузке казахстанской нефти. На судах возникли пожары, однако разлива нефти удалось избежать, и погрузочные работы были возобновлены вечером того же дня.

  • Январь 2026 года: В Черном море были атакованы три танкера, следовавшие к морскому терминалу консорциума.

3. Резкая реакция Казахстана: «Требуем возмещения ущерба»

Министерство иностранных дел Казахстана расценило эти атаки как недопустимую агрессию против экономических интересов страны.

Министерство потребовало немедленно прекратить атаки на суда и инфраструктуру, используемые для экспорта казахстанской нефти. Официальная Астана также заявила, что оценивает нанесенный ущерб и оставляет за собой право требовать его возмещения в рамках международного права.

Хроника последних атак на терминал КТК

Время / Дата

Атакованный танкер(ы)

Последствия

Январь 2026 г.

3 танкера

Удары по судам, следовавшим к терминалу КТК

18 июля

Нордик Зенит

Атака дрона рядом с терминалом КТК

19 июля

АСИА, НИССОС IOS

Пожар, разлива нефти нет, погрузка временно приостанавливалась и была возобновлена

19–20 июля

НЭЛСА

Пожар на палубе, пострадавших нет, оценивается технический ущерб

Для справки: Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) объединяет предприятия России, США и Казахстана. Он является основным экспортным маршрутом, поставляющим на мировой рынок нефть с трех крупнейших месторождений Казахстана — Тенгиз, Кашаган и Карачаганак.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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