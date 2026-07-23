В Мексике водитель приняла нарисованный на стене тоннель за настоящий и врезалась в него
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В городе Монтеррей произошло необычное дорожно-транспортное происшествие. Женщина-водитель приняла мурал в виде тоннеля, нарисованный на стене, за настоящую дорогу и направила машину прямо в стену.
Сообщается, что мурал был создан по мотивам известной сцены с фальшивым тоннелем из мультфильма «Хитрый койот и Дорожный бегун». Издалека изображение создавало иллюзию продолжающейся дороги.
Водитель слишком поздно поняла, что это рисунок, и автомобиль врезался в стену. В результате удара машина получила повреждения. О пострадавших в ходе инцидента не сообщается.
Кадры с автомобилем и стеной широко обсуждаются в сети. Многие пользователи сравнили этот случай с повторением сцены из мультфильма в реальной жизни.
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