В Мексике водитель приняла нарисованный на стене тоннель за настоящий и врезалась в него

В городе Монтеррей произошло необычное дорожно-транспортное происшествие. Женщина-водитель приняла мурал в виде тоннеля, нарисованный на стене, за настоящую дорогу и направила машину прямо в стену.

Сообщается, что мурал был создан по мотивам известной сцены с фальшивым тоннелем из мультфильма «Хитрый койот и Дорожный бегун». Издалека изображение создавало иллюзию продолжающейся дороги.

Водитель слишком поздно поняла, что это рисунок, и автомобиль врезался в стену. В результате удара машина получила повреждения. О пострадавших в ходе инцидента не сообщается.

Кадры с автомобилем и стеной широко обсуждаются в сети. Многие пользователи сравнили этот случай с повторением сцены из мультфильма в реальной жизни.