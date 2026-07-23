В Таиланде огромный варан длиной 1,8 метра ворвался в магазин и напугал покупателей
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В продуктовый магазин в провинции Накхонпатхом в Таиланде пробрался огромный варан длиной около 1,8 метра. Появление рептилии в торговом зале вызвало панику среди покупателей и персонала.
На видео, снятом очевидцами, видно, как варан забирается на полки магазина в поисках еды. В процессе передвижения он сбросил на пол некоторые товары. Люди наблюдали за ситуацией с безопасного расстояния, не приближаясь к животному.
После получения сообщения на место прибыли специалисты по дикой природе. Они поймали варана, не причинив никому вреда, и вывели его из магазина.
По предварительным данным, причиной появления животного в населенном пункте стали засушливая погода и нехватка пищи. В результате инцидента никто не пострадал.
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