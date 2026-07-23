В Таджикистане 423 человека моложе 18 лет вступили в брак

В Таджикистане за первые шесть месяцев текущего года 423 гражданина в возрасте до 18 лет получили право официально вступить в брак по решению суда. Об этом 23 июля на пресс-конференции в Душанбе сообщил заместитель председателя Верховного суда страны Абдукаххор Тагозода.

По его словам, за отчетный период суды рассмотрели 503 обращения о снижении брачного возраста. Из них 423 были удовлетворены, а 49 отклонены. По остальным обращениям работа велась в установленном законодательством порядке.

По данным властей, количество подобных обращений значительно сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Например, в первой половине 2025 года в суды поступило 1376 заявлений о снижении брачного возраста. Однако официальных данных о том, сколько из них было одобрено в тот период, не приводилось.

Как пояснили в Верховном суде, заявления о снижении брачного возраста в основном обосновывались тяжелым материальным положением, сиротством или необходимостью создания семьи.

Абдукаххор Тагозода отметил, что если есть уверенность в том, что брак послужит улучшению социального положения молодого человека, суд может в порядке исключения принять решение о снижении брачного возраста в рамках закона.

При этом власти не уточнили, сколько среди заявителей было девушек, а сколько юношей.

Представитель Верховного суда также признал, что ранние браки являются одним из факторов, влияющих на количество разводов в стране. По его мнению, поскольку молодые люди зачастую не готовы к ответственности семейной жизни, такие браки могут оказаться недолговечными.

В связи с этим судам рекомендовано при выдаче разрешений на брак несовершеннолетним тщательно изучать каждый случай, учитывая, действительно ли такое решение улучшит их социальное положение и послужит ли созданию стабильной семьи в будущем.

Однако эксперты отмечают, что критерии, такие как «улучшение социального положения» и «укрепление будущей семьи», остаются открытым вопросом в плане их практической оценки.

По данным Комитета по делам женщин и семьи при правительстве Таджикистана, в первом полугодии 2026 года в стране было зарегистрировано 27 563 брака. Этот показатель на 2793 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.