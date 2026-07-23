Иранская невеста удивила соцсети, попросив в качестве махра не золото, а 313 бесплатных операций

На свадебной церемонии, состоявшейся в 2026 году в священном мавзолее Имама Резы в иранском городе Мешхед, было зафиксировано необычное соглашение. Сообщается, что и невеста, и жених являются врачами.

Во время заключения брака невеста не стала требовать в качестве махра золотые украшения, деньги или имущество. Вместо этого она попросила жениха проводить бесплатные хирургические операции для пациентов, которые не могут позволить себе оплатить лечение.

Жених принял это условие и пообещал в течение своей жизни бесплатно прооперировать 313 нуждающихся людей.

Таким образом, махр в брачном договоре этой семьи был установлен не для личных нужд невесты, а для поддержки людей, нуждающихся в медицинской помощи. Теперь жениху предстоит поэтапно выполнять обещанные операции в ходе своей профессиональной деятельности.