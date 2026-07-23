Мужчина, пародировавший жесты Трампа, стал звездой интернета (видео)

Во время выступления президента США Дональда Трампа 22 июля в городе Мариетта, штат Джорджия, произошел неожиданный инцидент. Мужчина, сидевший за сценой, начал в точности копировать движения рук, мимику и жесты Трампа во время его речи.

Действия мужчины не остались без внимания камер, ведущих прямую трансляцию. На кадрах видно, как он поднимает руку вслед за Трампом и повторяет выражение лица президента с разницей в несколько секунд.

После публикации видео в социальных сетях оно быстро распространилось. Пользователи прозвали его «вторым Трампом» и начали создавать различные шутки и мемы.

В результате мужчина, пришедший на мероприятие как обычный зритель, благодаря одному видео прославился в интернете и стал звездой сети.