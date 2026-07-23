МрБеаст, у которого 500 млн подписчиков, женился: таинственный остров на свадьбе...

Один из самых популярных ЁуТубе-блогеров в мире МрБеаст женился на своей возлюбленной Тее Бойсен. Для проведения свадьбы пара выбрала не обычное место, а частный остров Некер на Британских Виргинских островах, принадлежащий миллиардеру Ричарду Брэнсону.

Хотя церемония прошла в роскошном месте, МрБеаст, как и обещал ранее, постарался организовать её в приватной и душевной атмосфере. Однако была деталь, которая привлекла внимание поклонников даже больше, чем сам остров — невеста несколько раз меняла наряды во время свадьбы.

«Наконец-то нашел миссис Бист»

28-летний создатель контента, настоящее имя которого Джимми Дональдсон, опубликовал фотографии со свадьбы в Instagram вместе с Теей Бойсен.

К фотографиям в белых нарядах он оставил короткий, но взволновавший фанатов комментарий:

«Нашел миссис Бист».

Позже МрБеаст назвал церемонию лучшим днём в своей жизни.

«Это был лучший день в моей жизни», — написал он.

На снимках пары Дональдсон предстал в белом смокинге, а Бойсен — в длинном свадебном платье с кружевом и цветочными узорами.

Невеста сменила три образа на свадьбе

Внимание поклонников привлекло то, что Теа Бойсен сменила несколько свадебных платьев во время церемонии.

Для основной брачной церемонии она выбрала классическое длинное платье с кружевом и цветочными элементами. Во время разрезания торта она появилась в белом мини-платье с блестящим верхом и юбкой из перьев.

Для вечернего торжества Бойсен выбрала атласное платье с открытыми плечами.

Основные образы на свадьбе:

длинное кружевное платье для брачной церемонии;

белое мини-платье с перьями для разрезания торта;

атласное платье с открытыми плечами для вечерней программы.

МрБеаст же на протяжении всей церемонии был в белом смокинге, выбрав минималистичный стиль, подходящий к разным образам невесты.

Предложение руки и сердца тоже было особенным

Джимми Дональдсон сделал предложение Тее Бойсен на Рождество 2024 года.

В тот момент пара была в праздничных свитерах с логотипом МрБеаст. Блогер, известный своими масштабными онлайн-проектами, хотел сделать предложение в максимально личной обстановке.

В интервью журналу Пеопле он говорил, что хочет искреннего предложения и небольшой свадьбы, а не грандиозного шоу или вирусного трюка.

Церемония на острове Некер стала продолжением этого плана: роскошное место, но частная свадьба, не превращенная в массовое шоу.

Кто такая Теа Бойсен?

Теа Бойсен родилась в Южной Африке. Она также является создателем контента со своей аудиторией в интернете.

На её ЁуТубе-канале под названием ТеаБеастй почти 140 тысяч подписчиков. Бойсен ведет прямые трансляции видеоигр на платформе Twitch, а также известна как автор изданной книги.

Хотя пара сблизилась благодаря интернету и творческой деятельности, они не всегда превращали свои личные отношения в публичный контент.

Как МрБеаст стал мировой звездой?

МрБеаст прославился своими масштабными видео на YouTube, соревнованиями с крупными призами и раздачей больших сумм денег незнакомым людям.

Сообщается, что число подписчиков на его канале превысило 500 миллионов. Этот показатель сделал его одним из создателей контента с самой большой аудиторией в мире.

Дональдсон также участвовал в создании реалити-шоу «Беаст Гамес», которое транслировалось на платформе Приме Видео. В программе участники соревнуются в различных испытаниях за главный приз в 5 миллионов долларов.

Есть и скандалы за успехом

Огромная популярность МрБеаст сопровождалась различными спорами и исками.

В апреле сообщалось, что его медиакомпания Беаст Индустриес была засужена бывшим сотрудником по обвинениям в сексуальных домогательствах на рабочем месте и гендерной дискриминации.

Также некоторые участники реалити-шоу выражали недовольство отношением к ним. Выдвигались утверждения, что некоторые вирусные конкурсы и трюки МрБеаст были заранее спланированы.

Однако такие обвинения не равнозначны окончательно доказанным в суде фактам. Окончательная правовая оценка по данным искам будет дана по результатам соответствующих процессов.

Новая страница в жизни интернет-звезды

МрБеаст, который готовит масштабные конкурсы и невероятные видео для миллионов людей, в личной жизни выбрал относительно небольшую и душевную церемонию.

Белый смокинг, три образа невесты и закрытый объект на Британских Виргинских островах — свадьба пары за короткое время стала одним из самых обсуждаемых событий в социальных сетях.

Как вы считаете, правильно ли поступил МрБеаст, проведя свадьбу без массового шоу? Оставьте свое мнение в комментариях и отправьте эту новость другу, который следит за его видео.