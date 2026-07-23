Водитель, поддержавший своим грузовиком ЗИЛ с лопнувшей шиной, заслужил похвалу (видео)

В социальных сетях широко обсуждается видео с участием большегрузного автомобиля. На кадрах видно, как у движущегося грузовика ЗИЛ внезапно с громким хлопком лопается одна из шин.

В этот момент водитель другого ЗИЛ, ехавшего следом, быстро оценивает ситуацию и приближается к поврежденному грузовику. Он подставляет свой автомобиль, чтобы поддержать поврежденную машину и помочь ей сохранить равновесие. Сообщается, что благодаря быстрым и грамотным действиям водителя удалось предотвратить возможное дорожно-транспортное происшествие.

Это видео стало вирусным в социальных сетях, а пользователи восхищаются смелостью и солидарностью водителя, протянувшего руку помощи. Многие отмечают, что человечность и взаимовыручка в таких ситуациях являются величайшими добродетелями, и оставляют комментарии с благодарностью в его адрес.