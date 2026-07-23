Почему в Албании лицо невесты красят в белый цвет?

Уникальная свадебная традиция, веками сохраняющаяся в албанском регионе Кичево, до сих пор вызывает большой интерес у многих.

Согласно ей, перед свадебной церемонией лицо невесты полностью окрашивают в белый цвет. После этого на лицо наносят изящные узоры, украшая его монетами и различными национальными украшениями. На завершение этого сложного процесса обычно уходит несколько часов.

Существуют разные мнения о происхождении этого обычая. В некоторых источниках говорится, что белая краска и узоры на лице являются символом защиты невесты от сглаза и злых сил. Однако эта трактовка не имеет полного подтверждения в исторических источниках.

Тем не менее, этот уникальный обряд не утратил своего значения до наших дней. Он признан не только частью самобытной культуры региона Кичево, но и одной из уникальных ценностей, отражающих богатое историческое наследие и национальные традиции албанского народа.