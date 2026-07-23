Плоское кладбище в Иране вызвало обсуждения в социальных сетях (видео)

В социальных сетях распространилось видео, снятое на одном из кладбищ Ирана. На кадрах видно, что могилы выполнены не в виде земляных насыпей или высоких холмов, как во многих других странах, а расположены вровень с землей.

Как можно заметить на видео, поверхность могил сделана плоской, и люди свободно ходят по территории кладбища. Это вызвало интерес у многих пользователей и стало поводом для различных дискуссий.

В комментариях некоторые наблюдатели отметили, что такой метод облегчает содержание и уход за кладбищем, в то время как другие оценили увиденное как необычное явление, поскольку оно резко отличается от привычных им традиций.