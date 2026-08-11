Отец американского миллиардера Илона Маска, южноафриканский предприниматель Эррол Маск резко высказался о политической ситуации на Украине. В интервью агентству РИА Новости он заявил, что не считает страну демократическим государством, указав в качестве одной из главных претензий на то, что выборы не проводятся.

Однако вопрос непроведения президентских выборов на Украине связан не только с политическими спорами, но и с действующим в стране военным положением и его правовым режимом. Украинское законодательство запрещает проведение президентских, парламентских и местных выборов во время военного положения.

Ответ Эррола Маска был коротким и резким

В беседе с РИА Новости Эррола Маска спросили, считает ли он Украину демократической страной.

Он:

«Нет, это не так»,

ответил он.

Маск объяснил свою позицию тем, что на Украине не проводятся общенациональные голосования. Ранее он также критически высказывался о президентских полномочиях Владимира Зеленского и вопросе выборов.

Почему в 2024 году выборы не состоялись?

Согласно Конституции Украины, очередные президентские выборы должны проводиться в последнее воскресенье марта пятого года президентского срока. В соответствии с этим порядком дата очередных выборов 2024 года приходилась бы на 31 марта.

Однако после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года на Украине было введено военное положение. Украинское законодательство прямо запрещает проведение президентских выборов в период действия военного положения. Поэтому в 2024 году президентские выборы не состоялись.

Здесь есть важное различие: основанием для непроведения выборов стала не сама всеобщая мобилизация, а правовой режим военного положения.

Откуда возник спор о полномочиях Зеленского?

Владимир Зеленский был избран президентом в 2019 году на пятилетний срок. Поэтому после мая 2024 года его статус стал одной из самых острых тем политических споров вокруг войны на Украине.

Российское руководство и ряд критиков, ссылаясь на истечение обычного пятилетнего срока полномочий Зеленского, продолжают ставить под сомнение его легитимность.

Однако статья 108 Конституции Украины предусматривает, что президент осуществляет свои полномочия до вступления в должность вновь избранного президента. Поэтому в Киеве утверждают, что Зеленский законно продолжает исполнять обязанности главы государства и в условиях военного положения.

Иными словами, понятия «пятилетний срок истёк» и «полномочия президента автоматически прекратились» с юридической точки зрения не являются одним и тем же.

В 2026 году военное положение всё ещё действует

Вопрос о выборах по-прежнему остаётся открытым.

13 июля 2026 года Зеленский подписал указ о новом продлении военного положения. Парламент Украины одобрил его, и с 2 августа 2026 года военное положение было продлено ещё на 90 дней.

Специальная группа при Верховной Раде Украины, работающая над избирательным законодательством, также сообщила в мае 2026 года о наличии консенсуса в отношении невозможности проведения выборов во время действия военного положения. В настоящее время основное внимание уделяется вопросу организации выборов после войны.

Почему вопрос о выборах настолько сложен?

Проведение выборов в условиях войны невозможно решить лишь назначением даты голосования.

Существуют такие проблемы, как обеспечение голосования военнослужащих на фронте, участия миллионов внутренне перемещённых лиц и граждан, находящихся за рубежом, решение вопроса о жителях территорий, находящихся под контролем России, обеспечение безопасности избирательных участков и создание равных условий для политической кампании. Поэтому в политических кругах Украины обсуждается подготовка отдельного правового механизма проведения выборов.

Что означает оценка «демократии нет»?

Заявление Эррола Маска о том, что Украина не является демократическим государством, — это его политическая оценка.

Хотя регулярное проведение выборов является одним из основных условий демократии, оценка страны как демократической или недемократической не ограничивается одним критерием. Политическая конкуренция, свобода слова, независимость судов, гражданские права и подотчётность власти также считаются важными показателями.

На Украине же этот спор проходит в условиях ещё одного исключительного обстоятельства — продолжающейся войны и действия военного положения.

Поэтому следует учитывать, что заявление Эррола Маска может стать причиной новых политических споров, однако непроведение выборов напрямую связано с режимом военного положения, предусмотренным украинским законодательством.

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