Шокирован выигрышем: как житель Мэриленда неожиданно разбогател?

Житель штата Мэриленд выиграл 100 000 долларов. Фото John Angelillo/UPI.

Интуиция и внутреннее чутьё иногда способны кардинально изменить жизнь человека. Житель американского штата Мэриленд, положившись именно на свою интуицию, купил лотерейный билет и в мгновение ока стал обладателем крупного выигрыша.

Два билета и неожиданный приз

Мужчина, проживающий в округе Принс-Джордж, рассказал подробности произошедшего представителям лотереи штата Мэриленд. Он зашёл в популярный магазин Wawa в районе Капитол-Хайтс (Capitol Heights) и купил свой постоянный и любимый билет «Bingo», а также билет «Scratch & Match» — просто потому, что ему внезапно захотелось это сделать.

«Знаете, некоторые билеты словно обладают особым магнитом и притягивают вас. В тот день билет «Scratch & Match» неожиданно вызвал у меня большой интерес, и я решил его купить», — рассказал победитель.

Шок вдвойне: настоящий сюрприз дома

Вернувшись домой, мужчина начал стирать защитный слой на билете. В этот момент на экране появились два символа мгновенного выигрыша в виде «денежных пачек». Присмотревшись, он понял, что за каждым символом скрывается приз в размере 50 000 долларов, а общая сумма выигрыша составила 100 000 долларов.

«Когда я увидел первый приз в 50 тысяч долларов, то был в шоке. Но когда понял, что рядом находится ещё один такой же приз в 50 тысяч долларов, моему удивлению не было предела», — вспоминает он.

Выигрыш пойдёт на семейный бюджет и добрые дела

Позднее официальная проверка, проведённая в местном лотерейном пункте, не оставила места для сомнений — мужчина и его супруга действительно стали обладателями крупного приза в 100 000 долларов.

По словам семьи, неожиданно полученные крупные средства будут направлены на оплату накопившихся коммунальных и других счетов (расходов по чекам), а также на оказание финансовой помощи близким родственникам.

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