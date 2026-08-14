В Турции имам спас девочку, подавившуюся сладостью

В турецком городе Измир имам мечети спас жизнь девочке, посещавшей летние курсы Корана. Во время занятия сладость неожиданно застряла у неё в горле, и девочка в панике начала бегать в поисках помощи.

Увидев происходящее, имам мечети Мухаммед Аджар немедленно пришёл на помощь и применил приём Геймлиха. В результате дыхательные пути девочки открылись, и её жизнь была спасена.

После инцидента стало известно, что девочка чувствует себя хорошо. Этот случай ещё раз показал, насколько важно быстро и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях.