Турция хочет впервые отправить космический аппарат к Луне в 2027 году

Турция планирует отправить свой первый космический аппарат к Луне в первые месяцы 2027 года. Об этом 13 августа сообщил министр промышленности и технологий страны Mehmet Fotih Kajir.

По словам министра, космическая отрасль занимает важное место в программе «Национальный технологический рывок». Он отметил, что космические и связанные с ними технологии имеют стратегическое значение не только для науки, но и для оборонной промышленности.

В последние годы Турция повысила свой потенциал в области космических технологий, реализовав такие проекты спутников, как BİLSAT, RASAT, GÖKTÜRK-2, Türksat 6A и İMECE.

Как сообщил Kajir, турецкие инженеры и учёные в настоящее время работают над созданием собственного лунного аппарата. Устройство будет оснащено гибридным ракетным двигателем местного производства, а все основные испытания, предусмотренные для его полёта, успешно завершены.

Министр заявил, что Турция рассматривает возможность самостоятельного выхода в космос как стратегическую цель, и подчеркнул, что работы по развитию ракетных технологий продолжаются.

Кроме того, в будущем страна планирует продолжать пилотируемые космические миссии, участвовать в проектах новых международных космических станций в качестве технологического партнёра и расширять международное сотрудничество.