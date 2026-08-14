Мать погубила младенца горячим воздухом фена и получила шесть лет тюрьмы

·0·Мир
Мать погубила младенца горячим воздухом фена и получила шесть лет тюрьмы

В шотландском регионе Абердиншир 28-летняя Кортни Гартшор получила шесть лет тюрьмы за то, что стала причиной смерти своей трёхмесячной дочери Далии-Роуз.

Трагедия произошла 30 сентября 2023 года в городе Питерхед. В суде выяснилось, что Гартшор в течение длительного времени направляла горячий воздух из фена на голову и тело младенца. Около 18 процентов тела девочки получили тяжёлые повреждения.

Эксперты заявили, что основной причиной смерти ребёнка стали не ожоги, а перегрев организма и тепловой удар.

Гартшор заявила, что не намеревалась причинить вред дочери или убить её, а также сказала, что не помнит, как пользовалась феном. Однако суд признал её виновной в особо грубой неосторожности.

Qora sochli ayolning neytral fonli portreti.

В суде также выяснилось, что в момент происшествия женщина одна ухаживала за младенцем и употребляла алкоголь.

Судья Саймон Коллинз назвал дело «чрезвычайно тревожным» и подчеркнул, что Гартшор серьёзно нарушила главный родительский долг.

В итоге Гартшор приговорили к шести годам лишения свободы.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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