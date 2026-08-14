Неожиданная отставка в Белом доме: почему уходит «тайный кардинал» Трампа?

В администрации президента США Дональда Трампа происходит очередная крупная и важная кадровая перестановка. Заместитель советника Белого дома по национальной безопасности Энди Бейкер официально покинет свой пост в ближайшие недели.

Об этом сообщает влиятельное американское издание Axios со ссылкой на осведомлённые источники в администрации.

Теневой лидер Белого дома: ключевая фигура по Украине и Ирану

Хотя Энди Бейкер редко появляется на публике, его считают человеком, сыгравшим «ключевую роль» в важнейших внешнеполитических решениях Вашингтона и вопросах национальной безопасности. Ранее он был главным советником вице-президента Джей Ди Вэнса по национальной безопасности, а весной 2026 года был назначен заместителем советника Белого дома.

Бейкер, свободно владеющий русским, болгарским и персидским языками, обладал значительным стратегическим влиянием:

Украинский кризис: участвовал в разработке параметров переговоров между Россией и Украиной, соглашения о полезных ископаемых и предлагал «творческие» идеи по урегулированию конфликта;

Иранский вопрос: лично участвовал в сложных переговорах с Тегераном, а также находился в центре принятия решений во время ударов США по иранской ядерной инфраструктуре;

Новая стратегия безопасности: принимал участие в подготовке резонансной речи Вэнса на Мюнхенской конференции 2025 года и новой Стратегии национальной безопасности США.

«Это было удивительное путешествие»: причина ухода и дальнейшие планы

Опытный дипломат, работавший в системе Государственного департамента в 2010–2023 годах, в том числе в Афганистане и штаб-квартире НАТО, решил по собственному желанию уйти с государственной службы.

По словам близких Бейкера, он намерен проводить больше времени с семьёй и оставался в администрации на несколько месяцев дольше запланированного, чтобы полностью передать дела новым руководителям:

«Это было по-настоящему удивительное путешествие. Я бесконечно горжусь всеми значительными достижениями, которых мы добились, и чрезвычайно благодарен президенту, вице-президенту и госсекретарю Марко Рубио», — сказал Бейкер в интервью Axios.

По имеющимся данным, на посту советника вице-президента Бейкера сменит Клифф Симс, а обязанности заместителя советника Белого дома продолжит исполнять Майк Нидхэм. Сам Бейкер, как ожидается, перейдёт в частный сектор и будет работать вместе с бывшим советником Трампа Робертом О'Брайеном.

Череда отставок в команде Белого дома

Уход Бейкера — не единственная потеря в команде Трампа. 12 августа Трамп также объявил, что пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт покинет свой пост в конце августа по семейным обстоятельствам. Такие изменения означают начало нового этапа в системе внешних и внутренних коммуникаций Белого дома.

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