«Air Force One» и таинственный разговор на борту: кто помирил Трампа и Маска?

Громкий конфликт, разгоревшийся в прошлом году между Белым домом и ведущим технологическим гигантом мира, официально завершён. Президент США Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск сумели полностью восстановить отношения после нескольких месяцев напряжённого публичного противостояния.

Согласно инсайдерской информации, предоставленной влиятельным американским изданием The Wall Street Journal (WSJ), решающую роль в сближении двух ключевых фигур сыграли посредничество представителей Белого дома, общие знакомые и ряд важных встреч.

100 миллионов долларов и разговор на борту Air Force One

Ярким доказательством потепления отношений между сторонами считается то, что в мае Маск сопровождал Трампа на борту президентского самолёта Air Force One во время официального визита президента в Китай. Разговор на борту проходил в искренней и дружеской атмосфере.

По данным источников, Маск заявил о готовности выделить не менее 100 миллионов долларов для активной поддержки республиканцев на промежуточных выборах в США. Эти средства в основном будут направлены на кампании по повышению активности избирателей. Вместе с тем сам миллиардер планирует теперь держаться на некотором расстоянии от повседневной политики.

План «создать новую партию» и посредничество Джей Ди Вэнса

Как пишут WSJ и The Washington Post, в разгар конфликта важную посредническую роль взяли на себя вице-президент Джей Ди Вэнс и руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз:

Отказ от идеи создания партии: Вэнс отговорил Маска от рискованного решения создать собственную политическую партию после ссоры с Трампом;

Звонок с извинениями: Вскоре Маск лично позвонил президенту, выразил сожаление по поводу некоторых чрезмерно резких заявлений в социальных сетях и удалил свои публикации;

Возвращение в Белый дом: После этого Маск вновь появился в Белом доме на официальном приёме, данном в честь наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана.

С чего начался конфликт?

Противостояние между Трампом и Маском обострилось летом 2025 года:

Белый дом отозвал кандидатуру Джареда Айзекмана, предложенного Маском на должность главы NASA; В ответ Маск открыто раскритиковал законопроект администрации о новых налогах и бюджетных расходах; Трамп пригрозил прекратить государственные субсидии и контракты, предоставляемые компаниям Маска (SpaceX, Tesla).

В настоящее время Трамп и Маск общаются примерно раз в месяц, обсуждая вопросы искусственного интеллекта (AI), политики в отношении Китая и глобальной безопасности. Хотя Трамп заявлял, что по-прежнему считает Маска своим другом, по мнению помощников, теперь их отношения основаны не на прежнем безграничном доверии, а на конкретных прагматичных интересах.

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