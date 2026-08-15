Роналду и Джорджина договорились хранить имущество раздельно

Португальская футбольная звезда Криштиану Роналду и Джорджина Родригес после вступления в брак решили сохранить раздельный режим владения имуществом. Об этом сообщило издание «Jornal de Notícias», ссылаясь на брачные документы.

Как стало известно, пара заключила брак 11 августа в своей резиденции в португальском городе Кашкайш. Церемония прошла в очень узком кругу, в ней также приняли участие пятеро детей пары.

За день до свадьбы, 10 августа, Роналду и Родригес подписали брачный договор в нотариальной конторе в Лиссабоне. Согласно документу, они будут соблюдать режим «раздельного имущества». Этот порядок позволяет каждой из сторон отдельно сохранять активы, которыми она владела до брака, а также приобрела на своё имя в период брака.

В свидетельстве о браке также указано, что супруги не меняли свои фамилии, а в качестве постоянного места жительства обозначена столица Саудовской Аравии Эр-Рияд. Свидетелями на церемонии стали близкий друг Роналду Мигел Паисан, сестра Джорджины Ивана Родригес, а также испанский ювелир Хосе Родригес Сангиль и его супруга Моника Гонсалес Мартинес.

Мать Роналду Долорес Авейру и его сёстры не присутствовали на церемонии. Однако официальных сведений о том, что это свидетельствует о семейном конфликте, нет.

Роналду и Джорджина познакомились в 2016 году в Мадриде. В то время Родригес работала продавцом в магазине «Gucci». Пара объявила о помолвке в августе 2025 года.

Таким образом, известная пара, создавшая семью после почти десятилетних отношений, одновременно с официальным оформлением брака определила и юридический порядок управления значительными финансовыми активами.