«Сделаю Ормузский пролив территорией США»: Tramp раскрыл потрясший мир план

Президент США Donald Tramp выступил с беспрецедентным заявлением по поводу Ормузского пролива, являющегося ключевым узлом глобальной энергетической безопасности. Выступая в полицейской академии штата Нью-Йорк, глава Белого дома заявил о намерении объявить Ормузский пролив «территорией США» после окончательной победы над Ираном.

Tramp подчеркнул, что в настоящее время стратегический водный путь полностью находится под контролем военно-морских сил США, а блокада иранских портов работает как «стальная стена»:

«После полного поражения Ирана я вскоре объявлю Ормузский пролив территорией Соединённых Штатов. На самом деле ситуация уже такова — мы установили блокаду, и ни одно судно не сможет пройти, пока мы не дадим разрешение».

При этом президент не дал чёткого объяснения относительно международно-правовых механизмов этого решения или того, как оно будет реализовано на практике.

Ответ Тегерана: «Ормуз был и останется иранским»

Заместитель министра иностранных дел Ирана Qosim G'aribobodiy резко отверг заявления Tramp. Дипломат напомнил, что контроль над проливом принадлежит исключительно Тегерану, и заявил, что они не поддадутся давлению Вашингтона:

«Ормузский пролив невозможно захватить ни постами в социальных сетях, ни авианосцами, ни предвыборными речами. Ормуз был и остаётся иранским. Пролив открывается или закрывается только по приказу Ирана».

Напряжённость на мировом рынке: растут цены на нефть и бензин

Напряжённость вокруг Ормузского пролива, через который проходит почти пятая часть нефти и сжиженного газа, транспортируемых по морю в мире, усилила тревогу на глобальных рынках:

Цена нефти: стоимость сырой нефти марки Brent приближается к 90 долларам за баррель;

Внутренний рынок США: цена бензина достигла 4 долларов за галлон. Tramp объяснил это подорожание «платой за недопущение получения Ираном ядерного оружия» и призвал граждан правильно воспринимать сложившуюся ситуацию.

Опасения экспертов: долгосрочное военное присутствие?

Как отмечают CNN и международные военные аналитики, объявление пролива территорией США потребует размещения в регионе крупного военного контингента на неопределённый срок. Это может противоречить первоначальным обещаниям Tramp о том, что «война с Ираном будет короткой и стремительной».

Кроме того, на фоне более ранних заявлений Tramp о Гренландии, установлении контроля над Панамским каналом и превращении Венесуэлы в «51-й штат» эксперты также оценивают тему Ормуза как инструмент жёсткого геополитического давления, который Белый дом использует, чтобы заставить Иран пойти на максимальные уступки на переговорах.

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