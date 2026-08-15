Необычная процедура для полицейской собаки Деке: на зубы установили титановые накладки

Полицейская собака по имени Деке, служащая в США, получила серьёзные повреждения зубов во время выполнения служебных обязанностей. Ветеринары использовали необычный метод, чтобы сохранить её здоровье и возможность дальнейшей службы.

Зубы получили серьёзные повреждения

Полицейские собаки активно используют зубы во время службы. Поэтому со временем на их зубах могут появляться признаки износа и трещины.

Деке также доставили к ветеринарам после получения подобной травмы.

Специалисты установили на повреждённые зубы специально изготовленные титановые накладки.

Почему именно титан?

Основная цель накладок — не просто укрепить зубы. Их используют для предотвращения новых переломов и инфекций.

Титан считается лёгким, прочным и долговечным материалом.

Новые возможности для служебных собак

По мнению специалистов, такие процедуры позволяют полицейским и военным K-9 собакам дольше продолжать службу, сохраняя здоровье.