Необычная процедура для полицейской собаки Деке: на зубы установили титановые накладки
Полицейская собака по имени Деке, служащая в США, получила серьёзные повреждения зубов во время выполнения служебных обязанностей. Ветеринары использовали необычный метод, чтобы сохранить её здоровье и возможность дальнейшей службы.
Зубы получили серьёзные повреждения
Полицейские собаки активно используют зубы во время службы. Поэтому со временем на их зубах могут появляться признаки износа и трещины.
Деке также доставили к ветеринарам после получения подобной травмы.
Специалисты установили на повреждённые зубы специально изготовленные титановые накладки.
Почему именно титан?
Основная цель накладок — не просто укрепить зубы. Их используют для предотвращения новых переломов и инфекций.
Титан считается лёгким, прочным и долговечным материалом.
Новые возможности для служебных собак
По мнению специалистов, такие процедуры позволяют полицейским и военным K-9 собакам дольше продолжать службу, сохраняя здоровье.
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