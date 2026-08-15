Трагедия, произошедшая в американском штате Массачусетс, вновь вынесла на повестку дня дискуссии, связанные с использованием искусственного интеллекта. 17-летний Arjun Aravind был задержан по подозрению в причастности к смерти своей матери и 14-летнего младшего брата. В ходе расследования выяснилось, что до трагедии подросток обсуждал в ChatGPT вымышленные сценарии, связанные с причинением вреда членам семьи.

По имеющимся данным, происшествие произошло в городе Akton, штат Массачусетс. 11 августа 45-летняя Sudha Venkatesan и её 14-летний сын Siddhart Aravind были найдены дома мёртвыми. Правоохранительные органы начали проверку обстоятельств произошедшего в доме.

По словам следователей, до происшествия Arjun использовал интернет и ChatGPT, чтобы создавать теоретические идеи и художественные рассказы о смерти членов семьи. В них описывались персонажи и различные ситуации, и следователи изучают эту переписку как серьёзное доказательство.

После трагедии подросток уехал из дома на автомобиле, принадлежавшем его матери. Вскоре полиция обнаружила и задержала его в районе, расположенном примерно в 21 километре от Akton. Сообщается, что в автомобиле также были найдены предметы, которые могут иметь отношение к делу.

Одним из наиболее примечательных обстоятельств стало то, что подозреваемый не признал свою вину в суде. Ему предъявлены обвинения в убийстве двух человек, расследование продолжается.

Это дело вновь вызвало в обществе серьёзные вопросы о том, в каких целях используются чат-боты на основе искусственного интеллекта, особенно несовершеннолетними. Однако правоохранительные органы пока не сделали вывод о том, что ChatGPT стал причиной трагедии, — расследование продолжается с целью установить последовательность ключевых событий и мотивы подозреваемого.