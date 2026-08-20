Мужчина, впавший в кому из-за укуса паука, похудел на 42 кг

Житель Великобритании Питер Мерфи после укуса ядовитого паука оказался в тяжёлом состоянии и несколько дней провёл в коме. Однако после борьбы за жизнь и выздоровления он решил кардинально изменить свой образ жизни. Тяжёлая болезнь и смерть близких заставили его по-другому взглянуть на свою жизнь.

Как пишет издание Need to Know, однажды Мерфи увидел в своей постели странного паука с полупрозрачным, похожим на скелет телом и красными глазами. Он попытался осторожно поймать насекомое и вынести его наружу. Однако паук его укусил.

Вскоре рука Мерфи начала опухать и краснеть. Через несколько дней его состояние настолько ухудшилось, что он уже не мог нормально разговаривать.

В больнице врачи диагностировали у него некротизирующий фасциит. Это тяжёлая бактериальная инфекция, которая может привести к очень быстрому поражению и отмиранию тканей.

Мерфи провёл в коме четыре дня, за это время ему сделали четыре операции. Его жизнь оказалась под серьёзной угрозой.

Одним из последних событий, сохранившихся в его памяти, был разговор врачей с его супругой. Медики предупредили, что, если инфекция распространится вверх по руке, им, возможно, придётся её ампутировать.

«В тот момент вся моя жизнь пронеслась перед глазами», — рассказывает Мерфи.

В период борьбы с тяжёлой болезнью также умерли его брат и сестра. После выздоровления и выписки из больницы Мерфи твёрдо решил изменить свою жизнь.

Ранее он уже боролся с проблемой лишнего веса. После выписки из больницы он снова набрал вес. Тогда он решил серьёзно заняться своим здоровьем и похудеть, в результате чего сбросил 42 килограмма.

Большую помощь ему в этом оказала супруга. Вместе они отказались от плотного английского завтрака, тортов, шашлыка, сэндвичей и чипсов. Кроме того, супруги стали регулярно играть в бадминтон.

Вдохновлённая изменениями Мерфи, его супруга также перешла на здоровый образ жизни и сбросила 22 килограмма.

Сейчас Питер Мерфи считает пережитое тяжёлое испытание большим поворотным моментом в своей жизни.