В США вынесен приговор узбекстанскому водителю, совершившему насилие над 13-летней девочкой

·1·Мир
В США вынесен приговор узбекстанскому водителю, совершившему насилие над 13-летней девочкой

В американском штате Огайо по делу о сексуальном насилии над 13-летней девочкой, совершенном в 2019 году, признан виновным водитель грузовика из Узбекистана Шавкат Абшукуров. Об этом сообщает Те Виндикатор.

Инцидент произошел 12 августа 2019 года в районе Норт-Джексон. Девочка, которой на тот момент было 13 лет, ушла из дома и села в грузовик под управлением Абшукурова недалеко от автомагистрали Интерстате 76. По данным следствия, водитель затащил ее в кабину грузовика и совершил насилие. Затем он дал девочке 40 долларов на проезд.

Сначала следователи не смогли установить личность водителя. Первоначальные ДНК-тесты также не помогли выйти на подозреваемого. Однако в 2022 году правоохранительные органы вышли на Абшукурова на основе электронных данных, включая информацию о времени и месте происшествия. Девочка опознала его по фотографиям.

Абшукуров был задержан 7 сентября 2022 года. Позже в ходе следствия в его доме и на телефоне были проведены обыски, а также у него взяли образец ДНК. На суде было объявлено, что этот образец совпал с биологическими доказательствами, изъятыми у потерпевшей.

26 августа 2026 года присяжные суда округа Махонинг признали Абшукурова виновным по двум пунктам обвинения в изнасиловании, похищении человека, незаконной половой связи с несовершеннолетней и других половых преступлениях. Ему еще предстоит вынесение приговора.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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