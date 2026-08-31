Из музея в Венах похитили ожерелье египетской королевы с 673 алмазами

Из Музея прикладного искусства (MAK) в столице Австрии Вене было похищено драгоценное ожерелье, украшенное 673 алмазами, связанное с именем египетской королевы Назли Сабри. Инцидент произошел 27 августа в часы работы музея. Об этом сообщает The Guardian.

По данным полиции, двое мужчин вошли в музей под видом посетителей. С помощью молотка они разбили стеклянную витрину, в которой хранилось ювелирное изделие, и скрылись с ожерельем. В результате происшествия никто не пострадал. Ведутся поиски подозреваемых на основе записей с камер видеонаблюдения.

Платиновое ожерелье инкрустировано 673 алмазами, а его общий вес превышает 200 каратов. Оно было создано в 1939 году знаменитым парижским ювелирным домом Van Cleef & Arpels. Имеются сведения, что египетская королева Назли Сабри надевала это ожерелье на свадьбу своей дочери.

В 2015 году это украшение было продано на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 4,3 миллиона долларов.

Ожерелье демонстрировалось в рамках выставки ювелирных изделий Van Cleef & Arpels. После кражи выставка была временно закрыта, а австрийская полиция ведет работу по установлению и задержанию подозреваемых.